【歐霸】西維爾抽下籤　「歐霸之鬼」32強惡鬥拉素

撰文：李榮康
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阿仙奴自2000年後再戰歐霸，順利於分組賽出線後，於周一 （17日）歐霸32強抽籤抽中巴迪，算是抽中好籤。
「歐霸之鬼」西維爾籤運不佳，淘汰賽首圈就要惡鬥拉素。
阿仙奴上季前4不入，打爛自2000至01年球季起，連續殺入歐聯分組賽的「傳統」招牌，領隊雲格宣布離隊。今夏新帥艾馬利走馬上任，為球隊注入活力，在歐霸E組6戰未嘗一敗，成為了種子球隊。
車路士今季同樣換帥，沙利代替干地，將球隊由以守為先改造成勇於搶攻的球隊，貫徹「沙利足球」的風格。車路士在分組賽樣不敗，32強對瑞超球隊馬模，有望繼續歐霸之旅。
阿仙奴32強對巴迪。（Getty Images）
車路士將與馬模爭入16強。（Getty Images）
西維爾、賓菲加皆有惡戰
在歐聯分組賽出局的國際米蘭及拿玻里，在32強分別抽中維也納迅速、蘇黎世，應可輕鬆晉級。
至於曾五奪歐霸的西維爾，32強需要先過拉素一關，而加拉塔沙雷就要與賓菲加「拗手瓜」。2月12、14日展開32強首回合，次回合於2月20、21日上演。
西維爾今季表現一般，32強又有惡戰，歐霸之路崎嶇。（Getty Images）
歐霸32強抽籤結果
柏辛域陀尼亞 Vs 薩格勒布戴拿模
布魯日 Vs 薩爾斯堡
維也納迅速 Vs 國際米蘭
布拉格斯拉維亞 Vs 亨克
卡斯洛達 Vs 利華古遜
蘇黎世 Vs 拿玻里
馬模 Vs 車路士
薩哈達 Vs 法蘭克福
些路迪 Vs 華倫西亞
雷恩 Vs 貝迪斯
奧林比亞高斯 Vs 基輔戴拿模
拉素 Vs 西維爾
費倫巴治 Vs 辛尼特
士砵亭 Vs 維拉利爾
巴迪 Vs 阿仙奴
加拉塔沙雷 Vs 賓菲加