【歐霸】西維爾抽下籤　「歐霸之鬼」32強惡鬥拉素

阿仙奴自2000年後再戰歐霸，順利於分組賽出線後，於周一 （17日）歐霸32強抽籤抽中巴迪，算是抽中好籤。 「歐霸之鬼」西維爾籤運不佳，淘汰賽首圈就要惡鬥拉素。

阿仙奴上季前4不入，打爛自2000至01年球季起，連續殺入歐聯分組賽的「傳統」招牌，領隊雲格宣布離隊。今夏新帥艾馬利走馬上任，為球隊注入活力，在歐霸E組6戰未嘗一敗，成為了種子球隊。

車路士今季同樣換帥，沙利代替干地，將球隊由以守為先改造成勇於搶攻的球隊，貫徹「沙利足球」的風格。車路士在分組賽樣不敗，32強對瑞超球隊馬模，有望繼續歐霸之旅。

阿仙奴32強對巴迪。（Getty Images）

車路士將與馬模爭入16強。（Getty Images）

西維爾、賓菲加皆有惡戰

在歐聯分組賽出局的國際米蘭及拿玻里，在32強分別抽中維也納迅速、蘇黎世，應可輕鬆晉級。

至於曾五奪歐霸的西維爾，32強需要先過拉素一關，而加拉塔沙雷就要與賓菲加「拗手瓜」。2月12、14日展開32強首回合，次回合於2月20、21日上演。

西維爾今季表現一般，32強又有惡戰，歐霸之路崎嶇。（Getty Images）