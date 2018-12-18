【越野跑精英賽】男拔協恩稱王封后　謝俊賢盼渣馬破青年紀錄

「2018-2019年度全港學界精英越野跑比賽」昨日（17日）於香港哥爾夫球會（粉嶺）進行男女子組團體賽事。聖士提反女子中學雖有「韋氏三姐妹」韋祺、韋禔、韋樂包辦女子組三甲，但總成續仍然不敵實力平均的協恩中學及拔萃女書院，僅得團體季軍；而拔萃男書院則在4名跑手晉身頭10名之下，勇奪男子組團體冠軍。

今年賽事以團體賽形式進行，每間學校最多可以派6名跑手參加比賽，最後只計算成績最好的5名跑手。男女子組賽道相同，分別在於女子組跑2個圈（4公里）；而男子組則多跑一圈（6公里）。

女子組賽事於中午十二時半起步。（徐焌然攝）

女子組率先起步，聖士提反女子中學的「韋氏三姐妹」跑畢第一圈後已經帶離一段距離，最後「大家姐」韋祺以15分28秒衝線，而「二家姐」韋禔以1秒之差壓過妹妹韋樂奪亞，三姐妹包辦頭三位置。

一圈賽事過後，韋祺已經遙遙領先。（徐焌然攝）

韋祺以15分28秒首名衝線。（徐焌然攝）

現年15歲的中四生韋祺來年希望能入選香港三項鐵人代表隊，「因為三項鐵人港隊要年滿16歲才能入選，希望下年能夠成為港隊代表。」長跑出身的她，表示現時將訓練重點放在游泳及單車上，「教練對我說游泳是最難進步的項目，故現時自己每星期進行4次游泳訓練。」每星期合共訓練至少16小時，但韋祺仍然苦中帶樂，「雖然訓練都頗辛苦，每日都要到七時半，甚至九時半才能回到家中，但我寧願訓練，都不想整天溫習。」懂得享受訓練過程，希望韋祺能繼續保持這赤子之心，向成為一名三項鐵人運動員的目標進發。

二姐韋禔以1秒之差壓過妹妹韋樂，以第二名衝線。（徐焌然攝）

「韋氏三姊妹」的媽媽當日亦有到場支持，於蘇格蘭出生的韋太為三名女兒感到自豪，「她們由10歲開始一段辛苦而漫長的訓練歷程，如今能夠造出成績，絕對令我驕傲。」問及韋太如何發現三名女兒的運動潛能，她憶述：「她們小學的時候在運動會都有非常好的表現，故之後都送她們到跑會接受專業訓練。」女兒長年累月訓練，家人的支持當然重要，「家中已一早準備好一大箱健康零食及運動飲品，每次她們比賽我我和丈夫至少會有一人抽空觀戰。」

「韋氏三姐妹」捧盃後與母親合照— （左起）韋太、韋樂、韋祺、韋禔。（徐焌然攝）

女子團體總冠軍—協恩中學。（徐焌然攝）

至於男子組方面，則由男拔的謝俊賢以21分45秒衝線奪冠，賽後他直言當日天氣較涼快，適合跑手發揮，「今日比D1越野跑輕鬆，因為我比較著重D1賽事，所以今日都沒有太緊張。」談到未來目標，這位中五生希望在來年渣打馬拉松10公里賽事刷新香港青年紀錄，而男拔亦憑著4名跑手— 謝俊賢（冠軍）、何敬武（殿軍）、葉德朗（第6名）及張國俊（第9名）晉身頭10名，稱霸男子組團體賽。

男子組冠軍謝俊賢衝線時振臂慶祝。（徐焌然攝）

男子團體總冠軍—拔箤男書院。（徐焌然攝）

「2018-2019年度全港學界精英越野跑比賽」（按圖放大）