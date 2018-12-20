【游泳】法蘭克蓮不敵傷患23歲退役　奧運4金兼破世績成歷史

法蘭克蓮（Missy Franklin）2年前表現大幅滑落，昨天23歲的她便退役，原因不是對游泳生厭，而是傷患。

法蘭克蓮（Missy Franklin）5歲接觸游泳，自此成為她一生所愛。1.88米身高加上技術細膩令她背泳和自由泳特別出眾，2012年倫敦奧運是法蘭克蓮成名的重要一步，她以17歲之齡創下200米背泳世界紀錄（2分4.06秒），保持至今。當屆贏得4金，令她獲得「女菲比斯」之稱，是美國女子泳隊標誌人物。她在2013年巴塞隆拿世界錦標賽參加7項賽事，豪取6金成為女泳手單屆紀錄。

法蘭克蓮在2013年世界錦標賽獨取6金。（資料圖片）

法蘭克蓮主要榮譽︰

2012倫敦奧運４金

2016里約奧運1金

世界錦標賽11金2銀3銅

女子200米背泳世界紀錄（2分4.06秒）

法蘭克蓮2013年入讀加利福尼亞大學柏克萊分校（The University of California, Berkeley），未有轉投全職。她直言那是最好的決定。（資料圖片）

不過成績不是永恆，2015年法蘭克蓮開始受背部受傷影響，令她未能在2016里約奧運再發光發亮。即使她因參與4X200自由泳接力初賽，再添一面奧運金牌，但她沒有參與決賽因此沒有份上台領獎。個人項目方面，她因傷未能晉身200米自由泳或200米背泳決賽。去年接受肩部手術後，一直未能重拾狀態，昨天她向《ESPN》寫的公開信，交待去向。

法蘭克蓮不乏支持者為她打氣，不時在觀眾席出現「Missy」的旗幟。（資料圖片）

信中，法蘭克蓮先強調游泳是第一次真愛，在水中令我感受自由及快樂，也是找到最好朋友的地方，「所有隊友、教練、導師，你們令我成為今天的我，我很自豪。我視退役為一個新開始，游泳曾經、永遠都會是生命中重要一部份。這是最好的運動，我不會從中抽身，只會以另一型式參與。我希望繼續啟發他人，不論在泳池內或外。」

法蘭克蓮國際賽事贏得27面獎牌，當中16面為金牌。（資料圖片）

累積取得5面奧運金牌、11面世界錦標賽金牌、2度當選FINA年度最佳女泳手，23歲的「女菲比斯」退役，將迎接生活新一章。來年法蘭克蓮與Hayes Johnson結婚︰「我花了很長時間道出這句，我退役了。我已準備好每天不用活在痛楚中，我準備好當妻子、有一天當上母親。我每天都會盡力進步及成為典範，迎接餘生。」

宣布退役的消息一出，個人IG5萬個讚好、Facebook8000個like，再一次證明游泳迷不會忘記Missy。

來年法蘭克蓮與Hayes Johnson成婚，展開新生活。（資料圖片）

按此觀看法蘭克蓮200米背泳世界紀錄片段