【英超】蘇斯克查的曼聯回憶　狂奔飛鏟或比歐聯絕殺更熱血

昔日「娃娃臉殺手」蘇斯克查，坐上曼聯帥位，後日將督師戰卡迪夫城。 現年45歲的蘇斯克查球員生涯效力曼聯11年，為球隊及球迷留下不少難忘時刻。歐聯決賽補時絕殺封王、聯賽後備入替上演大四喜，相信為人熟知；但大家記不記得蘇斯克查差點轉投熱刺，又記不記得他對紐卡素半場狂奔飛鏟領紅？

蘇斯克查在1996年由挪威球會莫迪轉投曼聯，當年他23歲。那年夏天，曼聯正與紐卡素爭奪布力般流浪的英格蘭國腳中鋒舒利亞，可惜失敗。錯失了舒利亞，曼聯羅致了蘇斯克查，但這名挪威前鋒在英國沒有名氣，曼聯球迷也不清楚他的底細。

蘇斯克查在1996年初到曼聯時，仍寂寂無名。（Getty Images）

首戰後備上陣即有入球

時任曼聯領隊費格遜本身打算讓蘇斯克查慢慢適應英超風格，但高爾受傷，令蘇斯克查臨危受命。蘇斯克查憶述：「費格遜最初跟我說：『頭6個月，先踢預備組，適應英國，到1月或者才會有機會踢一隊。』不過，我第一場預備組就梅開二度，加上高爾受傷，我們需要前鋒。」

在1996年8月25日，曼聯主場落後布力般1：2，蘇斯克查在64分鐘後備上陣入替美爾，首次為曼聯披甲。6分鐘後，蘇斯克查在禁區獲得機會，第一時間起腳，雖然被撲出，但他補射，為曼聯追平2：2完場。蘇斯克查「後備殺手」的生涯似乎由第一場就開始。

蘇斯克查在1996年首次為曼聯上陣及入球片段：

費格遜不認可蘇斯克查紅牌飛鏟

1999年是蘇斯克查大放異彩的一年，但在1998年，他憑一記飛鏟，已經贏盡了奧脫福的掌聲及尊敬。那時候是季尾，曼聯與阿仙奴爭標落於下風，在主場對紐卡素一戰，曼聯不能輸波！在最後階段，兩隊踢成1：1，曼聯傾力狂攻時後防空虛，紐卡素的羅拔李爾（Rob Lee）長驅直進，以單身姿態殺向曼聯的龍門。

一定不可以讓他射入！身為前鋒的蘇斯克查，這一刻當下後衛的工作，在後面拔足狂奔，亦只有他一個有機會追得上李爾。在李爾入禁區之前，蘇斯克查果斷飛鏟，將李爾連人帶波鏟跌。鏟人後，蘇斯克查很冷靜，已經準備行出場外，而球證亦理所當然地出示紅牌。蘇斯克查用一面紅牌去阻止了對方的入球機會，他以英雄式離場，獲得全場掌聲。

蘇斯克查1998年對紐卡素的飛鏟片段：

蘇斯克查表示，他這次飛鏟得不到費格遜的認同，「我之後得到的是罰款，還有被『吹風機』侍候。被逐離場時，我聽到球迷的掌聲，但領隊不高興，費格遜告訴我：『在曼聯，你不能用這種方式去取勝，我們要贏得堂堂正正。』這件事震撼我，因為有些領隊應該會大讚做得好，但他不接受這種方式。」

98年夏天險投熱刺

差一點，這是蘇斯克查帶給曼聯的最後時刻，在1998年夏天，缺少上陣機會的他，在經理人的驅使下，差點轉投熱刺。曼聯及熱刺已就他的轉會達協議，蘇斯克查表示轉會費都談好，就是550萬鎊。不過，他說：「費格遜叫我入房，他告訴我：『我真的不想賣走你，因為如果你留隊的話，你將會有足夠的上陣機會。』我其實不想走的，只是我的經理人想。經理人告訴我，他從未遇過像我那樣固執的人，但事實證明我固執得對。」

隨約基（左）及舒寧咸加盟，蘇斯克查（右）成為曼聯的第4前鋒。（Getty Images）

高爾、約基、舒寧咸加上蘇斯克查，曼聯以四大前鋒的組合，迎接98/99球季。雖然按排序，蘇斯克查只是第4前鋒，但他在這一季留下了很多精彩時刻。1999年1月24日，曼聯在足總盃第4圈遇上利物浦，落後0：1，此時蘇斯克查登場，他跟約基各入一球，助曼聯在末段反勝晉級。

蘇斯克查對利物浦入球片段：

約半個月後，曼聯在聯賽作客諾定咸森林，控制大局，當蘇斯克查在71分鐘入替時，曼聯已經領先4：1。不過，原來最精彩的才剛開始，他在80分鐘先射成5：1，之後他入多3球，在12分鐘上演大四喜。此戰後，蘇斯克查被視為球壇最強的後備殺手！

蘇斯克查回憶：「那場是麥卡倫首場擔任助教的比賽，一隊教練占美賴恩在我入場前說：『你準備落場了，我們正在領先4：1，所以別要做任何愚蠢的事，盡力保住控球。』我心想，好了，我有機會向新助教證明自己，我從不只想保持控球那麼簡單。一場入4球，的確很難忘。」

蘇斯克查對森林「大四喜」片段：

蘇斯克查在歐聯賽事為曼聯屢立戰功。（Getty Images）

蘇斯克查是曼聯在1999年贏得三冠王的大功臣。（Getty Images）

後備上陣在12分鐘內入4球確實震驚球壇，但論重要性，怎可不提1999年的歐聯決賽。曼聯大部分時間落後拜仁慕尼黑0：1，但舒寧咸及蘇斯克查入替，前者先在補時1分鐘扳平。補時3分鐘，蘇斯克查後備建奇功，又藉角球攻勢入波，助曼聯以2：1絕殺反勝拜仁，贏得歐聯冠軍。

談到那場史上數一數二經典的歐聯決賽，蘇斯克查表示：「費格遜半場時跟舒寧咸聊了很長時間，這令我不太高興。我心想，我今季為你攻入17球，而且大部分都是後備入替攻入，但你竟然沒有東西跟我說？之後舒寧咸首先落場。這樣就刺激起我，我有個念頭，要證明你是錯的。」

蘇斯克查歐聯對拜仁絕殺入球片段：

一次又一次後備登場入波，蘇斯克查成為曼聯在1999年贏得三冠王的重要功臣。蘇斯克查不介意做後備殺手，「我寧願每次後備出場改變戰局，總好多踢200幾場正選但平平庸庸。」不過，別以為他只懂後備入波，在1999年12月4日，曼聯主場對愛華頓，蘇斯克查正選披甲，上演大四喜，助球隊以5：1大勝。

曼聯當年前線有4大前鋒，圖中有舒寧咸（左起）、約基及蘇斯克查。（Getty Images）

做後備會觀察戰情寫筆記

傳奇曼聯領隊費格遜在自傳中大讚蘇斯克查的分析能力，他說：「在比賽中做後備，或者在訓練時，蘇斯克查經常會寫筆記。因此，有時他被換入場時，他已經對對手瞭如指掌，明白對手的位置，腦海中有一幅完整的圖畫，他知道應該在什麼時間去什麼地方。」

蘇斯克查身穿20號球衣，經常擔任球隊的後備殺手。（Getty Images）

費格遜向退役後的蘇斯克查致送紀念品，圖中照片為蘇斯克查歐聯絕殺後的慶祝。（Getty Images）

球員時代喜歡玩《FM》

蘇斯克查還是著名足球遊戲《足球經理人》（Football manager）的擁躉，但他在2016年的訪問時表示，自從現實上當上領隊，就沒有在虛擬世界教波。他說：「自從做了領隊，我就沒有玩，但去年我待業時，又再玩過，因為我喜歡下決定。現實及遊戲的最大分別是，遊戲中沒有人際關係。在現實，你要了解每個球員，他們每人都有自己的問題，例如有人的孩子生病了，或者有人與太太分開了。」他還提到記者會，「輸波之後面對傳媒，你只有兩分鐘去想該說什麼，但在《FM》，你至少有5個選項！」

在蘇斯克查紀念賽，費格遜贈予他紀念品。（Getty Images）

蘇斯克查表示，自從他做領隊後，就沒有玩《FM》。（Getty Images）