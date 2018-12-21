【英超】曼聯主帥蘇斯克查首受訪　「盼球員為效力曼聯而自豪」

摩連奴被辭退曼聯主帥一職，由曼聯名將蘇斯克查接任看守領隊至季尾。該名曾帶領挪威球會莫迪奪得聯賽冠軍的主帥，接受曼聯球會電視《MUTV》訪問，談及他返回曼聯的首要目標，希望令球員為效力曼聯而自豪。

球員時代被稱為「娃娃臉殺手」的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer），當年在紅魔效力11個球季，獲獎無數，亦是當年三冠王的功臣之一。在2007年掛靴後，隨即接觸教練工作，曾擔任曼聯預備組領隊，在近年先後執教莫迪及卡迪夫城。

蘇斯克查在2014年曾以卡迪夫城主帥身份，重臨奧脫福球場。（Getty Images）

蘇斯克查接任曼聯看守領隊的一職，今周迎戰舊東家卡迪夫城將會是他的「地標戰」。「娃娃臉殺手」早前接受曼聯官方電視《MUTV》的訪問，重返奧脫福與回家一樣，他希望享受這半年間在曼聯的一切，「我能夠以不同身份重回曼聯的感覺相當特別，我當然會與費倫等人緊密合作，加上在暫代領隊的半年間，我亦會享受在曼聯的時光。」

蘇斯克查在球員時代效力曼聯11個球季，他的「後備殺手」形象深入民心。（Getty Images）

在英超「聖誕快車」賽期前上任，蘇斯克查對球隊的兵源大有信心，亦希望球員在場上能夠好好表現自己能力，「在11日內應付4場賽事，這是一個十分好的機會在短時間內增添對所有球員的認識。我們擁有十分出色的班底，二十多位球員亦有機會披甲上陣，將可以在場上大展身手。」

蘇斯克查是曼聯當年勇奪三冠王的成員之一。（路透社）

曼聯在摩連奴執教時，以防守戰術為主，但蘇斯克查希望球隊踢出漂亮的進攻足球，挽回球迷及球員對紅魔的信心，「曼聯多年來的傳統是踢出進攻足球及取得勝利，我亦會奉行這一套，我亦會盡全力以成績挽回球隊的心，使上場的球員亦為披起曼聯戰衣而自豪。」

在球員時代司職前鋒的蘇斯克查，希望將進攻足球帶回曼聯。（Getty Images）