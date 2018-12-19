【英超】曼聯宣布蘇斯克查暫代領隊至季尾　費Sir前助手回巢協助

摩連奴日前與曼聯分道揚鑣，令「紅魔」頓變「無頭蛇」。為了讓球隊盡快重回日常運作，會方周三（19日）任命名宿蘇斯克查當任暫時領隊，直到找到下任新帥為止。

蘇斯克查自1996至2007年效力曼聯，366次上陣射入126球，不時後備上陣得手，成為當時得令的後備殺手，更是曼聯「三冠王」成員之一。這名挪威名將退役後，曾執教曼聯預備組，2011年回到成名地莫迪擔任主帥。

曼聯官方聲明表示，有「娃娃臉殺手」之稱的蘇斯克查，將會即時主理一隊事務，直到球會正式任命下一任主帥為止。曾任摩連奴副手的卡域克，將繼續從旁輔助蘇斯克查。費格遜的得力助手費倫，亦會回巢相助。

蘇斯克查為紅魔一代射手。（Getty Images）

蘇斯克查球員年代為曼聯立下不少汗馬功勞。（Getty Images）

「期望與球員合作」

蘇斯克查在聲明中表示，很高興可以再成為紅魔一份子：「曼聯常在我心，能以這角色回到球會實在是太好了。我很期待與一班滿有才華的球員合作。」蘇斯克查曾於英超帶隊，2013至14年球季季中臨危受命，成為卡迪夫城領隊，可惜18戰僅贏3仗，最後未能救球隊走出降班旋渦，最後「娃娃臉殺手」在翌季英冠開季不順，最後與卡迪夫城「分手」。

蘇斯克查曾於曼聯預備組執教，應對球會運作有一定了解。（Getty Images）

曼聯在聯賽開季17戰得26分，創下英超年代最差成績後，周二宣布摩連奴離隊。不少名帥都成為新帥大熱，除施丹外，前車路士領隊干地、熱刺主帥普捷天奴、前法國教頭白蘭斯，都是外傳最有機會接過曼聯「虎符」的人選。