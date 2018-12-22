【英超】雲迪積克帶病上陣照做MOM　「不失球贏波重要過入波」

利物浦周五作客以2：0小勝狼隊，穩坐聯賽榜首，今年初冬季轉會窗由修咸頓來投的中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）除了鎮守後防，助球隊保持不失球，個人更攻入加盟以來的首個英超入球。不過，這名荷蘭中堅賽後自爆，原來今場帶病上陣，狀態未足100%！

擊敗狼隊後，利物浦今季英超18戰錄得15勝3和不敗佳績，目前領先少踢一場的曼城4分，穩坐榜首過聖誕。對紅軍擁躉而言，沙拿與雲迪積克一前一後主將都有波入亦是一大喜訊。

雨勢未有影響雲迪積克演出。（路透社）

27歲的雲迪積克，今年1月正式加盟利物浦，2017/18球季的下半季英超未有進帳，但今場對狼隊入波，終於取得效力紅軍以來的首個聯賽入球。不過，這名身價高達7500萬英鎊的荷蘭國腳表示：「球隊可以保住不失球及贏波，我更加高興。當然，入到波是額外獎賞，而且是一個值得自豪的時刻，希望陸續有來。不過，我更關心球隊贏波。」

雲迪積克取得加盟利物浦以來的首個英超入球，隊友們都為他高興。（Getty Images）

輕感冒上陣獲選MOM 「未夠100%」

事實上，雲迪積克表現愈來愈好，不少人都指其7500萬鎊轉會費物有所值──連同今仗計算在內，雲迪積克在陣的32場英超比賽裏，球隊只失了17球，而且有17場力保不失。

踢足90分鐘的雲迪積克，據利物浦官網統計全場有5次成功解圍，爭頂頭槌成功率更達100%。球會官方Twitter舉行最佳球員（Man of the Match）投票，超過35000名球迷有份參加，雲迪積克以過半得票當選。不過，原來他還未「出盡力」，「今日對我個人而言有點困難，因為我有點感冒，狀態不足100%。」

雲迪積克今場除了鎮守後防，更有入球進帳。（Getty Images）

紅軍確定以榜首身份過聖誕，但雲迪積克沒有被「階段性勝利」沖昏頭腦，坦言距離球會史上首個英超冠軍仍有漫漫長路要走，「這是一個所有人都想到的位置，而己隊目前就處於這位置。我們需要繼續前進。下周三對紐卡素，之後鬥阿仙奴與曼城，形勢隨時會改變；但我們不會多想，逐場來吧。」

有雲迪積克在前當屏障，艾利臣今場保持不失。（Getty Images）

高普：望雲迪積克維持勇態

領隊高普當然沒有吝嗇讚美說話：「他目前狀態很好，對球隊很重要；希望他維持這樣下去吧。」

不過，高普亦不忘讚揚在中場協助掃蕩的法賓奴與軒達臣及雲迪積克的中路拍檔洛夫雲，表明要靠一班球員通力合作，才能踢出好的防守。

高普對包括雲迪積克在內的一班後防球員十分滿意。（路透社）