【英超】曼聯暫代主帥蘇斯克查首開記者會　明言有意下季坐正

曼聯在周三任命名宿蘇斯克查為暫代主帥，直至季尾，他將會在明日帶領球隊出戰卡迪夫城。今日，蘇斯克查出席上任後首個記者會，他表示曼聯向他發出邀請時，毫不猶疑地接受挑戰。他多次談及傳奇領隊費格遜，表示自己的執教風格及管理方法都有向這名前曼聯主帥學習。蘇斯克查亦坦言，他希望坐正，但現階段會專注未來6個月的事。

45歲的蘇斯克查周三上任曼聯暫代主帥，取代周二被炒的摩連奴，他在周四首次主持操練，今日（12月21日）早上出席賽前記者會，這是他上任後首次會面傳媒。被問到收到曼聯邀請後有沒有猶疑，蘇斯克查說：「沒有（猶疑），當然沒有，球會當年簽我做球員的時候，我都沒有猶疑，更何況現在更榮幸地可以幫助到球會幾個月。我大概會幫忙5到6個月，這段時間球會會尋找新領隊在夏天上任。」

盧卡古在蘇斯克查上任前請假

談及與曼聯球員見面的感覺，這名前挪威國腳射手說：「他們（球員）很開心，氣氛很好。每次我結識到新朋友時，都會很興奮。有些球員是我第一次見，亦有一些我早已認識，在我預備組教波時合作過，還有一些我見證他們從孩子成長為球員。」但盧卡古有急事請假，蘇斯克查說：「他有幾天假期，我還未見過他或阿歷斯山齊士，後者正在回來。我很期待與他們見面。那些是球會在我上任前的決定。」據報，盧卡古因家庭原因請假，將缺陣兩場。

蘇斯克查今日出席記者會。（視覺中國）

以主帥身分回歸曼聯，蘇斯克查表示有回家的感覺，他說：「作為球員，我在這裏過了11年，而作為教練，我留在這裏3年半，所以我接近一半的人生都在曼聯度過。畢特是其中一個最早歡迎我回來的人，令我有家的感覺。」

各方面受費格遜影響

蘇斯克查在記者會上多次提及曼聯傳奇領隊費格遜，他說：「我在各方面都受到他的影響，例如他與人的相處及他管理球會的方法，怎樣令到25名國腳級球員保持開心及對進步的飢渴，當然還有管理球會的職員。他是我的導師，但其實在最初，我還未意識到他是我的導師，直至最後，至少是我2003年受傷之後，我開始寫筆記，記下他在不同情況下的決定。我一直有與他聯絡，他的意見是最好。」

蘇斯克查曾任曼聯預備組主帥。（路透社/資料圖片）

「沒有人做後備比我多！」

「我會幫助球員，令他們捉緊機會。」蘇斯克查講到，他管理球員及球會的技巧師承自費格遜，他續說：「當我做球員及教練時，我有一位最好的領隊，我從他身上學習到如何在球壇中打交道。關鍵在於溝通，我會跟那些未能上陣的球員交流，講出我對他們的期望。當你成為曼聯的一份子，你需要達到某些要求，其中一項是團體精神。我認為沒有人做後備的次數比我多！因此，我經常跟球員說，你永遠不知下一刻，或者你有可能入替，影響戰局，你需要好好把握機會。」

蘇斯克查說：「我要做的是，讓球員發揮最佳水平。你要在訓練場上工作，告訴他們你的足球哲學以及你想要的比賽風格。在曼聯，你要無所畏懼，帶住勇氣去比賽，你要出去盡情發揮自己。我曾經有過一位最佳的領隊（費格遜），他叫我們出去好好表現自己，不要怕冒險。對西布朗那場5：5，是他完美的句號。」

蘇斯克查多次在記者會提及恩師費格遜。（路透社/資料圖片）

被問到是否會以前四名為目標，蘇斯克查說：「我希望球員先明白我想的踢法，之後全力爭勝，再看看能搶到幾多分。我們會逐場逐場去看。」對於冬季轉會窗的行動，他說：「我的工作是了解所有球員，觀察他們的表現及能力，再幫他們進步。球會有球探，我肯定他們已經有目標，但我尚未與他們坐下來慢慢討論。首先要令到現有的球員再次享受足球。」

從卡迪夫城失敗經歷中學習

在2014年，蘇斯克查執教卡迪夫城8個月被炒，「我已經有300到400場的執教經驗，在卡迪夫城的經歷令我獲益良多，我評估及反省，當時不幸地犯了一些錯。不過，如果你不犯錯，你是不會學懂的。現在卡迪夫城又返回英超了，相信他們不會太不高興。」

有記者問蘇斯克查會否想坐正，他坦言承認：「我的工作是未來6個月，我會竭盡所能，帶領球會前進。很多領隊都希望成為曼聯主帥，我是其中一位，但這不是我現在應該關注的，這個程序會在未來6個月進行。」

蘇斯克查表示，他接近一半的人生都在曼聯度過。（視覺中國）

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