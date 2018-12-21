【英超】費格遜前副手重投曼聯助拳　當年一個汽球令他聲名大噪

摩連奴被曼聯辭退後，紅魔找回名將蘇斯克查接任看守領隊，率領曼聯至今季季尾。曾在費格遜時代任副手的費倫，亦會返回曼聯助拳，聯同留任的教練卡域克及麥簡拿，打造全新的教練團隊。費倫過去曾與費格遜合作無間，在不同曼聯球迷心目中留下深刻印象。

現年56歲的費倫（Mike Phelan）在球員時代，在90年代初曾經效力曼聯5個球季。費倫效力曼聯期間，曾以不同身份與費格遜合作。費倫在1999年以教練身份重投曼聯，當時先擔任預備組的教練，及後在2001年起成為一隊教練，更在2008年成為「費爵爺」的副手。隨「費sir」宣布退休後，費倫亦離開曼聯。

費倫現任澳職球隊中岸水手的體育總監，但他以「借用」形式重返曼聯，任蘇斯克查的副手。（Getty Images）

費倫當年出任費格遜副手時，為曼聯贏盡大小錦標。（Getty Images）

費倫離開曼聯後，曾出任諾域治及侯城的教練，現時於澳職球會中岸水手擔任體育總監。不過，費倫仍然「借用」姿態重返曼聯，並不會因而離任水岸水手的職位，出任蘇斯克查的副手。費倫多年擔任費格遜副手時，為曼聯贏得不少錦標。不過，費倫在場邊與費格遜的互動，相信使不少球迷對他留下深刻印象。

費倫離開曼聯後，亦曾擔任當時侯城主帥布魯士的副手。（Getty Images）

費倫在2016年7月上任成為侯城主帥，但只擔任半年便離職。（Getty Images）

曼聯在2008年作客史丹福橋時，費倫與費格遜的一個有趣互動，險些令費倫失去工作。坐在費格遜身邊的費倫，當時他看見有一顆汽球，他把汽球弄爆後，卻令身旁專心觀賽的費爵爺大為驚嚇，更衝口而出向費倫「爆粗」。費倫在其後透露，這件事件令他變得知名外，亦差點被費格遜辭退。

Welcome back Mike Phelan. Your best moment so far... pic.twitter.com/pB5a1nVflf — Mark Dobson (@kellysheroesmd) December 19, 2018

曼聯主場迎戰畢爾包的2012年歐霸盃16強賽事，費倫再度發生奇怪意外，不慎弄傷「費sir」。費倫希望在梅倫史甸手上接過電子顯示牌，但他未能接實，顯示牌丟落在費格遜的腳上，費格遜即時面露痛楚。