【排球精英賽．拔萃男排】由C Grade一直稱霸　男拔盼完美落幕

「全港學界精英排球比賽」將於12月27日開鑼，身為種籽隊拔萃男書院首日賽事輪空，一眾排球隊的成員接受訪問時，均表示這個班底贏盡C Grade、B Grade、A Grade學界賽事，而今年是他們第一次以這個班底挑戰精英賽。他們自然希望繼稱霸港九D1後再下一城，以一座精英賽冠軍獎盃為「黃金一代」劃上完美句號。

教練「耶穌」傳大愛—關榮生

謹慎不緊張，輕鬆不輕率。 教練 「耶穌」關榮生

「耶穌」曾是男拔的體育教師。（羅君豪攝）

男拔排球隊教練關榮生有一個特別的綽號—「耶穌」，「這個綽號的由來一直以來都是秘密，我亦不會再講，讓大家多加遐想。」由以前男拔的體育教師，到現在只執教排球隊，「耶穌」認同今年球隊實力強橫，「這個班底一直都非常順利，由C Grade開始都已贏盡港九賽事。『順境波』問題不大，但他們未曾試過打『逆境波』，遇到時可能會方寸大亂。」

場內外可見，一班球員對教練非常尊重和信任。（羅君豪攝）

有關執教風格，「耶穌」留下十字真言—「謹慎不緊張，輕鬆不輕率。」他為此解話，「本身一班學生讀書上已經要承受龐大壓力，無謂在球隊又加重他們的壓力。有好幾年A、B Grade都能夠贏得冠軍，C Grade一班球員又會被壓力影響發揮，我認為這個情況不太健康。」踏入執教男拔的第十個年頭，「耶穌」繼續以「大愛」為學生輸入正能量。

「耶穌」的執教方式，希望不加諸太多壓力於學生身上。（羅君豪攝）

隊長的最後一次—慕容頌恒

隊長慕容頌恒未來以晉身港青為目標。

港九D1賽事一局不失，男拔排球隊堪稱以無敵姿態奪冠，但男拔排球隊隊長慕容頌恒（慕容）依然未敢自滿，「精英賽各隊都是各區精英，相信會有一定難度。」這名主攻手現時為香港排球少年代表隊（港少）成員，在港少受訓，對他影響甚遠，「在港少訓練會認識到很多跟我相同位置的高手，亦可以跟一些水平較高的隊友同隊，會產生不同的化學作用。」

作為隊長，慕容認為自己的心理質素要比隊友強，才能帶動球隊。（羅君豪攝）

今年中六的慕容即將畢業，於精英賽中將最後一次以隊長身份為男拔作賽，「之前五年不論是訓練、上課，都可以每日都見到一班排球隊隊友。來到最後一年，已經覺得他們是『兄弟』。就算之後大家再不是男拔的學生，但都會永遠支持男拔。」臨別在即，慕容只有滿滿不捨，期望自己的學界生涯能以一個精英賽冠軍作結。

慕容希望成為一名技術全面的主攻手，精通扣殺攔網 。（羅君豪攝）

先球隊之憂而憂—張藝瀚

球隊一直都未遇過逆境，所以我都擔心我們遇到「逆境波」時會不知所措。 球員 張藝瀚

同為中六生的張藝瀚（Jimmy）身高1.89米，為球隊進攻主力。雖然男拔實力強橫，但他認為衛冕精英賽之路上仍有隱憂，「球隊實力不容置疑，但心態上或許有隱憂。以新界區的學校為例，它們要『爭崩頭』才能獲得一張精英賽入場券，但我們港九區就比較容易晉身精英賽。相比之下，它們的決心、鬥志一定比我們強。」男拔以不敗姿態奪得港九D1冠軍，但Jimmy未有驕傲，反而「先球隊之憂而憂」。

張藝瀚（右）與弟弟張藝耀（左）均為男拔排球隊成員。（羅君豪攝）

Jimmy再指出一項男拔排球隊的弱點，「球隊一直都未遇過逆境，所以我都擔心我們遇到『逆境波』時會不知所措。」然而，這名港青代表已經設想好如果球隊於精英賽遇上逆境，自己會如何應對，「首先如果遇到逆境，一定是我們失誤所致，所以第一時間要提點隊友；另外就要聆聽教練指示，因為教練『旁觀者清』，我們對教練要有一定信心。」不論教練還是球員，都有留意到同一問題，可見男拔排球隊上下何其成熟。

張藝瀚（右）感謝家人支持，成為他與弟弟的後援。（羅君豪攝）

男拔巨頭—譚竣顥

譚竣顥未來希望進入港青，於亞洲青年排球錦標賽代表香港出國比賽。（羅君豪攝）

慕容頌恒、張藝瀚身材高大，加上身高1.97米譚竣顥（Damian）便成為男拔「三巨頭」，Damian形容男拔排球隊是一個很融洽的家，「很多球員都是從小學（九龍塘宣道小學）一起升上來，六年來一起經歷了許多事情—一起溫習、訓練、比賽，到台灣集訓。打畢最後一起學界賽事後，老實說都有一點不捨」接下來的精英賽，是Damian學界場上的最後舞台，「打完最後四日精英賽就畢業，未來都不能再與這一班師弟作隊友，我會好好珍惜這幾天。」

+ 8 + 7 + 6

由小學到中學的隊友—李文謙、趙汝恆

自由人 趙汝恆。（羅君豪攝）

二傳手李文謙及自由人趙汝恆都是由九龍塘宣道小學升讀男拔，再一同加入排球隊，兩人對這年的「黃金一代」當然充滿不捨，尤其是今年中五的李文謙，「這班師兄可謂『由細玩到大』，他們快將畢業，我當然不捨得他們，希望這次精英賽可以留下一個完美的回憶。」中六生趙汝恆則認為自己的學界生涯並不完美，「只有與這個班底才能奪得冠軍，當年我做『細仔』打C、B Grade都只能屈居亞軍，可算是學界中的唯二遺憾。」再多不捨，再多遺憾，倒不如精英賽重新出發，為自己留下學界場上更美好的回憶。

二傳手 李文謙。（羅君豪攝）

團體運動好看之處，在於球員彼此之間的默契能夠左右大局，總不是單憑一名球員就能取得最後勝利。這一支男拔「黃金一代」球隊，每位球員實力固然非凡，但若不是他們背後的兄弟情誼，又豈能成為多年來學界場上的不敗之師？