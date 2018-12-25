【高級組銀牌】陳俊樂倒戈領紅　哈利領大埔3：1逆轉富力

聖誕節（25日）上演的高級組銀牌4強戰，由和富大埔與富力R&F於旺角大球場爭奪決賽席位，富力雖先取得領先優勢，惟倒戈舊主的陳俊樂及謝家強先後失誤，前者被逐令富力以10人應戰，後者則「犯天條」讓大埔獲得12碼追平，最終大埔在哈利後備入替即間接創造兩個入球下，以3：1反勝富力，下月26日將在香港大球場硬撼傑志爭標。 攝影：袁志浩

適逢聖誕假期，這場高級組銀牌準決賽吸引1933名球迷入場，今仗先收起神射手哈利的大埔，15分鐘迎來黃金機會，大埔開出右路角球，杜度於門前控定來球後欲狂抽，惟射門撻Q力度欠奉，被富力門將周煜辰接實。富力今仗有謝家強及陳俊樂正選倒戈，後者21分鐘策動攻勢，長傳轉向予入楔的盧均宜，再二傳後上的利安高施射，不過這名射手今日狀態平平，皮球越楣而出。

陳俊樂分別於22及32分鐘各領一面黃牌，結果被逐離場令球隊少打一人。（袁志浩攝）

大埔反勝R&R富力（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

大埔29分鐘靠一次反擊威脅對方防線，隊長黃威妙傳陳肇鈞，但後者扣大位起腳角度太正，同樣被對方沒收。戰至32分鐘，陳俊樂因阻止伊高沙托尼後擊而領第二面黃牌被逐，伊達向球證投訴，雙方差點再起衝突，惟完半場前大埔未能乘機佔優，雙方半場踢成0：0。

勞高（右）上半場頻於邊線製造威脅，換邊後接應哈利妙傳單刀建功，幫球隊反超前。（袁志浩攝）

5分鐘內判兩極刑 大埔靠哈利戲劇反勝

換邊後僅2分鐘，富力有球員於角球攻勢中跌倒，球證吳超覺指大埔球員犯規而判處極刑，雖然富力由利安高主理被曾文輝撲出，不過1分鐘後富力終憑反擊，由白鶴於右路起腳破網，打少一人下先開紀錄。

大埔主教練李志堅見球隊落後，3分鐘後即由中鋒哈利入替後衛艾華度，此調動即見功效，哈利先於52分鐘於禁區內博得謝家強犯規，12碼大埔由伊高沙托尼一射中鵠；這名澳洲射手在67分鐘再交出一記助攻，於中場推進後直線傳予勞高，後者單刀射遠柱建功，助大埔反先2：1。富力下半場尾段嘗試追平不果，補時階段再被李嘉耀門前「埋齋」，最終大埔以 3：1擊敗富力，錄得3連勝，亦是繼2012/13球季後再次躋身銀牌決賽，明年1月26日將與傑志於香港大球場爭奪冠軍。

哈利（左二）成為贏波功臣，踏足港超首半季即成球迷寵兒，賽後被觀眾包圍索取簽名及合照。（袁志浩攝）

哈利：最佳聖誕及生日禮物

澳洲前鋒哈利今季首踏港超舞台，賽前有6球進帳屬球隊神射手，今仗雖未取得入球，惟入替後即助球隊反先，隊友勞高慶祝時亦特別走前激勵這個射手。即將於31日踏入22歲的哈利賽後笑言，勝利是最好的聖誕及生日禮物：「對我來說正選或後備都不重要，這次當後備，我知道自己要改變球賽，這便是我的工作，很高興可以完成任務。」哈利強調，球隊即使晉級決賽面對傑志，仍有十足勝算：「盃賽不在乎誰踢得較好，誰擁有堅強的鬥心，我們隊中有很多『戰士』，相信屆時會讓他們踢一場硬仗，希望與隊友一起高舉銀牌。」

富力雖未能首度殺入本地盃賽決賽，不過主教練楊正光指球隊已逐漸成形，繼續衝擊餘下的3項錦標。（袁志浩攝）

富力主帥楊正光坦言對結果感到失望，惟球隊於落後下未有放棄，作為主教練已感滿意：「出局未有為球隊加添壓力，樂仔被逐當然令部署上有偏差，但整體感覺沒有太大分別，仍保持到走位及傳球素質，賽果受很多因素影響，只可接受，不過球員的努力值得讚賞。」楊正光補充，新球員經磨合後，團隊逐漸成形，未來仍會視菁英盃、足總盃及聯賽冠軍為目標。