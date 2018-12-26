【排球精英賽．體藝男排】冠軍教練帶隊　「今年比我當年更強！」

「全港學界精英排球比賽」將於明日（27日）打響戰鼓，賽馬會體藝中學剛於沙西區男子組A Grade達成4連霸，但他們並未有因此自滿，只因排球精英賽才是終極目標。 為了備戰排球精英賽，體藝男排專程遠赴台灣集訓五日四夜，與當地高中聯賽的強隊一同練習、比賽。集訓過程悲喜交集，不少球員更在集訓最後一日落下男兒淚。

冠軍教練黃俊偉 曾與蘇伊俊攜手奪精英賽

教練黃俊偉為當年體藝男排隊隊長，更為體藝贏過唯一一次精英賽冠軍，「還記得當年外界並不看好我們，但我們最後卻在決賽直落兩盤贏培正中學，捧起校史上首座精英賽冠軍獎盃。」學生時代任快攻的黃sir，原來跟現役甲一籃球員蘇伊俊為好拍檔，「我們身高上有優勢，尤其是蘇伊俊，跳起胸口已達網頂，他跟我都是打快攻，為對角拍檔。」黃俊偉當年亦有客串籃球隊，他與蘇伊俊的組合，不僅為體藝贏下排球精英賽，更於2003年全港學界精英籃球賽冠軍，堪稱一時佳話。

教練 黃俊偉

教練黃俊偉學生時代是排球隊隊長，曾帶隊勇奪精英賽冠軍。（林若勤攝）

台灣集訓最後一夜 籲球員找回初心

今年特意在精英賽前帶隊到台灣集訓，黃sir希望球隊好好準備精英賽，「我們今次約戰一些台灣高中，如瑞芳高工、成功高中、育達高職等，它們都是台灣高中聯賽的勁旅，而且台灣球隊的風格與體藝相近，以戰術及配合為主，所以我們可以從他們身上『偷師』。」

學生時代的黃俊偉，曾於排球隊及籃球隊與甲一籃球員蘇伊俊合作打江山。（林若勤攝）

談到台灣集訓最難忘的一刻，黃sir認為莫過於最後一晚的球隊會議，「我希望在最後一晚勾起他們對排球的初心，因為打排球愈久，愈容易迷失為何當初參與這項運動，當晚大家都說到落淚。事實上，今年這支球隊身高上並無優勢，但他們強在可以用速度、戰術配合去彌補身高上的不足，以努力換取成績，這隊可算是歷年來最強的體藝男排。」學生時代曾奪精英賽冠軍的黃sir對今年球隊有如此高評價，大概所言非虛。

有球員表示黃sir執教時經常「黑口黑面」。（林若勤攝）

+ 2

二傳 莫皓智（隊長）

隊長莫皓智畢業在即，希望與隊友珍惜最後在排球場上的時光。（林若勤攝）

隊長中六生莫皓智亦對台灣之旅非常深刻：「於台灣最後一晚教練提醒我們，要找回對排球的『初心』。今年來到最後一年排球隊生涯，回望過去六年過程有起有跌，但台灣集訓令我們全隊學懂如何去拼盡每一球，再去享受每一球。」

這位隊長精英賽以冠軍為目標。（林若勤攝）

一度迷失 隊長拾回初心迷途知返

雖說現在已經找回初心，但這位身材不高的中六生亦曾經一度迷失，「初中時期自己很矮，眼見其他隊友都比自己高大得多，覺得自己在球隊中沒有用處，因而不認真對待訓練，結果經常被教練責罵。」幸而莫皓智及時醒覺，「後來高中時才發現，原來成功需要下一定苦功，明白這道理後自己亦不敢怠慢，加緊練習。」實迷途其未遠，覺今是而昨非。一度迷失並不可怕，最重要是莫皓智能夠重新出發，繼續奮力追尋排球夢。

+ 3 + 2

後二 趙善堯

經過台灣集訓，堯仔與隊友感情大增。（林若勤攝）

學懂包容 球隊士氣更高昂

接觸排球已經十年的趙善堯（堯仔）認為台灣集訓後，一班隊友不僅於技術層面有所提升，更重要的是感情上的增長，「這五日四夜全隊『日見夜見』，球隊相處上明顯比以前融洽。還記得以前每當有隊友打得不好，其他隊友都只會『敢怒不敢言』，雖然口裏並沒有說出來，但面上都會流露不滿神情。」最後一晚的球隊會議，卻令所有球員盡訴心中情，「現在我們學懂了包容隊友，因為我們很依賴士氣帶動，所以在球場上要打出自己的氣勢，發揮出自己應有的實力。」排球場上，絕不只於技術上的合作，其背後兄弟情誼亦能留下青春印記。

堯仔認為上屆精英賽，球隊輸在心理質素不穩定。（林若勤攝）

自由人 劉健勤

劉健勤希望今年能夠復仇成功八強殺退喇沙。（林若勤攝）

精英賽料再遇喇沙 望今年復仇成功

一次台灣集訓，逼出中五生劉健勤（Ivan）的潛能，「去台灣之前都認為當地高中球隊實力超班，但我們對瑞芳高工時突然有一局大家發揮『超水準』，打出一隊前所未有地強的體藝男排。最後雖然以些微分差落敗，但這一局卻令我們明瞭：原來我們能夠打出這樣高水平的比賽。」去年精英賽不敵8強喇沙書院出局，今年Ivan志在復仇，「倘若今年能夠順利打入8強，將極有可能會再對陣喇沙，希望今年可以復仇。」

Ivan認為自已今年防守站位有改善，但接發球仍未穩定。（林若勤攝）

大槌 黃震/戴坤翔

大槌 黃震（左）、戴坤翔（右）。（林若勤攝）

台灣之旅大變身 維持強勢勇戰精英賽



經歷對瑞芳高工的一場友誼賽後，體藝男排士氣大增，主攻手戴坤翔與Ivan亦有相同想法，「瑞芳高工是台灣高中聯賽第一組別的球隊，之前數年我們暑假到台灣時都只能被他們大炒，但今年該場友誼賽我們可以跟他們平起平坐，證明今年我們實力大有進步，有能力在精英賽中發光發亮。」另一位主攻手黃震亦認為球隊在經歷台灣集訓後判若兩隊，「球隊在台灣集訓前後分別非常大，士氣、狀態可謂大增，今年陣容維持大部份去年精英賽的球員，故相信能於精英賽中保持上佳狀態。」

黃震認為上年連累了球隊，今年於接發球方面已經下了一定苦功。（林若勤攝）

經過台灣集訓後，體藝男排無論技術、心理，還是感情上都大有進步。五日四夜中交織汗水與淚水，成就這一隊狀態、實力被喻為歷來最強的體藝男排。於今年排球精英賽，體藝男排首輪輪空，將於28日對陣東華三院盧幹庭紀念中學及香港華仁書院的勝方，且看他們能否將台灣集訓的成果，討諸於精英賽球場上。