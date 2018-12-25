大埔及北區中學校際排球賽高級組賽事12月15日才落幕，迦密聖道中學女排球尚未來得及享受奪冠滋味，就要密鑼緊鼓準備僅相隔12日的全港學界精英排球比賽。 去年精英賽，迦密聖道女排於16強不敵當屆亞軍迦密愛禮信中學，兩隊打至第三局，迦密聖道在決勝局轉場時一度領先，惟最終反勝為敗，無緣晉級。一年過去，全隊上下均表示球隊今年「齊腳」，在教練葉寶林（寶林sir）嚴格指導下，誓要一證大埔北區球隊絕非「善男信女」！

有時她們都會被標籤為「大埔北區球員」，打大賽會怯懦，會驚懼，打不出應有表現……今年她們心態上已經大有進步。 教練 葉寶林

教練 葉寶林

迦密聖道女排教練葉寶林。（林若勤攝）

執教迦密聖道女排來到第三個年頭，寶林sir表示這班小妮子常常令他「激心」，大賽頻頻腳軟：「她們出外打比賽的經驗較少，還記得我執教第一年時，她們對一些大北區的強隊都會『腳震』。有時她們被標籤為『大埔北區球員』，打大賽會怯懦，會恐懼。調整她們心理這一方面，都『執』了兩年，今年她們心態上已大有進步。」

寶林sir外表一面慈祥，但臨場執教時卻非常激動，不時大聲提場。（林若勤攝）

迦密聖道女排以防守穩健見稱，這種風格正正是寶林sir的主意。「最初執教，檢視這班球員的體能數據，如摸高、身高、肌耐力、速度反應移動等等，分析出她們的體能特點，開始建立一支防守球隊」。受身高所限，唯有主打防守與發球，卻殺出一條新血路，「對強隊我們會以發球針對，再運用攔網防守線道，逼對手只能打某一條線路」。因材施教，激發球隊潛能，終於成就這支大北區女排勁旅。

打而優則教，寶林sir亦有親自教導球員一些技術上的細節。（林若勤攝）

前教練/學校體育教師 楊穎怡

楊穎怡當年亦是教育大學排球隊成員，成為迦密聖道老師近15年。（林若勤攝）

2004年由香港教育大學畢業後，便來到迦密聖道中學教書的楊穎怡，本身兼任排球隊教練，但近年公務繁忙，於是找來寶林sir執教，「真的非常感謝寶林sir願意帶球員出外見識，例如積極鼓勵她們加入球會、參加代表隊遴選，或是鼓勵球員去觀看本土的大專和甲組賽事，給予她們『排球夢』，讓她們知道在排球路上有很多目標可以追求。」

「傳承」—聖道女排其中一項核心價值。（林若勤攝）

Miss Yeung更說，寶林sir暑假時帶領球員到台灣集訓，「在台灣的四日三夜，除了讓球隊與實力不俗的台灣校隊對賽，最重要是練到一種韌力。多年來迦密聖道女排經常在身高方面輸蝕，所以要在防守一環多下苦功，年月累積得來的韌力，已成為我們的核心價值」。來年五月，女排隊將到新加坡交流，可見學校對排球運動愈加重視。

「韌力」—聖道女排另外一項核心價值。（林若勤攝）

大槌/主攻

中六 張曉諾（隊長）

中五 謝麗霖

主攻手—隊長張曉諾（右）、謝麗霖（左）。（林若勤攝）

談到台灣集訓，兩名主攻手張曉諾及謝麗霖均表示大有得著，謝麗霖說：「到台灣集訓前，心態未準備好，抱住去玩的心態，豈料台灣之旅每日都要訓練五至六小時」。隊長張曉諾則有感經過台灣集訓後，隊友間的感情和默契更勝一籌，而且是一份珍貴的回憶。

謝麗霖現為港少代表，扣殺力量一流。（林若勤攝）

張曉諾為現役港青代表，但去年的精英賽仍令身經百戰的她大開眼界，「去年我們第一次以這個組合參加精英賽，以往多為觀眾，親身落場參與還是第一次」。即將畢業的張曉諾十分期待今年賽事，深信去年的經驗有助球隊發揮更高水平。

張曉諾身材並不高大，但勝在有彈跳力補救。（林若勤攝）

二傳手

中六陳語端

二傳手—陳語端。（林若勤攝）

與隊長張曉諾為同班同學的陳語端，她中三才接觸排球，經歷與張曉諾大有淵源。「中學頭兩年我加入籃球隊，但一直以來對排球都非常有興趣。中三時『膽粗粗』問她（張曉諾）能否加入排球隊，最後決定放棄籃球，轉攻排球隊。」中三才「轉職」，起初當然辛苦，「一開始覺得遲了起步，其他隊友的基本功都比我好，幸好最後追得上」。由籃球隊的控球後衛轉為排球場上的二傳手，職責都是以傳導、發動戰術為主，換個角色，陳語端反而走出一條新道路。

由籃球隊的控球後衛轉到排球隊的二傳手，陳語端繼續為隊友傳球。（林若勤攝）

自由人

中六張穎瑤

自由人—張穎瑤。（林若勤攝）

半路「轉職」豈止陳語端？中六的張穎瑤原為排球隊的「後二」，她沒想到寶林sir去年建議她轉為自由人，「我第一時間的想法是『為什麼是我』，轉位置初期非常辛苦，不斷練習移動速度，亦不知道原來自由人要接那麼多球，心理壓力相當大」。張穎瑤後來理解到，轉打自由人才能發揮所長，「我一直都知道自己防守比進攻好，之前打後二，亦感自己發揮不到所有潛能，現在轉為自由人便發揮到『接波』捕位好的優點」。不踏出安舒區，往往未能成就更好的自己。排球場上如是，人生如是。

轉打自由人初期，張穎瑤曾經一度迷失。（林若勤攝）

由後二轉打自由人，張穎瑤終於能夠一展所長。（林若勤攝）

快攻

中四關思敏

中四劉心怡

快攻—劉心怡（左）、關思敏（右）。（林若勤攝）

一對快攻關思敏及劉心怡，今年才由乙組升上高級組，與師姐並肩作戰，她們均表示默契比去年大有改善，劉心怡今年精英賽更會參與更多球隊進攻戰術，「去年打精英賽時，還未與一班師姐『夾好』，故在場上只負責攔網。今年會比去年更加期待，因為將會參與更多進攻」。拍檔關思敏亦有相同感覺，「今年與二傳手默契大增，令比賽時能夠做出更多進攻戰術」。

+ 3 + 2

「殺不死你的，會使你更強壯」（What doesn't kill you makes you stronger），去年精英賽失利未令迦密聖道女排隊氣餒，反而經過今年的訓練後，球隊更成熟、更「齊腳」，一次台灣集訓更令一班小妮子感情大增。新界區球隊實力從來不應被忽視，當去年圓玄二中也能夠殺入決賽時，誰說今年來自大埔北區的迦密聖道女排不能成為賽事黑馬，殺出血路？