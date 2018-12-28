【跳水】戴利聖誕全家福照惹批評　丈夫反擊：英國小報「恐同」

聖誕節是一家人共聚的日子，英國跳水王子戴利（Tom Daley）也不例外。今年是他與丈夫和新生兒子Robert Ray一起迎接的第一個聖誕，日前他在Instagram上載一家三口合照，卻引來一股小風波。

兩個新紮爸爸深情看着躺在他們之間的兒子，嬰孩沒有露臉，穿上紙尿片的小伙子翹起胖胖肉腿。非常溫馨而唯美的畫面，戴利為此加上可愛的註腳：「看那雙腿！我們一家三口的第一個聖誕節。今年Robbie夢幻一般進入我們的生活，我們的家庭傳統將流傳到新一代。」

一切也很完美，直到訊息提到：過去數個月以來，他們一直為兒子使用某牌子的紙尿片，讓他感到舒適云云，「是份完美的聖誕禮物#廣告」。

戴利與丈夫柏克在社交媒體上載與兒子合照，同時為一則紙尿片廣告。（Instagram@Tom Daley）

現今世代，找名人在社交媒體賣廣告是平常不過的事，無論喜歡與否，大家幾乎天天也會在Facebook、IG上看到。在此帖文留言的粉絲，絕大多數也沒有感到反感。

不過在傳媒上看到的卻是另一回事，經常引起爭議的英國小報《太陽報》（The Sun）、《鏡報》網上版（Mirror Online）、《伯明翰郵報》（Birmingham Mail）等大字標題報道，「粉絲批評戴利和丈夫利用兒子賣紙尿片」。

《伯明翰郵報》（Birmingham Mail）等多家英國小報以大字標題報道，「粉絲批評戴利和丈夫利用兒子賣紙尿片」。

事實是否如此？深入此帖文看留言，絕大多數均在讚美照片溫馨漂亮，確實也有少部分人批評二人靠兒子賺錢，但很快便被其他人反駁：「你們沒有更好的事情做嗎？」

在一眾小報的報道，卻只集中這些少數人的「憤怒留言」，令人看來或真誤以為「群情洶湧」。

戴利的IG留言上，確有少部分人不滿二人當兒子是「搖錢樹」（見紅框），但要花一番努力才可「找到」。（Instagram@Tom Daley）

由他變他們（按圖放大）

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這段小風波，惹來戴利丈夫柏克在Twitter說出廣告背後原委：「當一個著名家庭用品品牌找我們，成為他們第一對雙父親家庭代言人，我感到鼓舞，帶來一股有進步的感覺。」

柏克抨擊：「可惜部分人受時常恐同（homophobic）的英國小報影響，而跳進『憤怒』的結論。我將會把憤怒對準那些一直忽視我們多元性取向（LGBTQ）大家庭的人。」

I was heartened when a major family brand asked us to be their 1st two-father-family reps. It felt like progress. Sad to see some jump on an “outrage” train manufactured by oft-homophobic UK tabloids. I will keep my ire aimed at those who actively exclude our LGBTQ families. — Dustin Lance Black (@DLanceBlack) December 22, 2018

24歲的戴利與44歲丈夫柏克，不時在IG放閃曬恩愛，今年6月透過代母生產的兒子出生，二人世界從此變成一家三口。

他們仨的世界（按圖放大）

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長久以來，英國一眾小報為求搏取收視，不惜嘩眾取寵，「政治不正確」、立場偏頗的報道屢見不鮮，但近日開始受到反撲。

早前曼城球星史達寧便曾在個人IG發出一個關於兩名球隊師弟的帖子，兩名小伙子均利用收入買屋給母親，同一個故事，由於一個是白人，一個是黑人，黑人那位被小報刻意塑造成「未學行先學走」、胡亂花費，被史達寧批評是種族歧視的源頭之一。今次戴利兒子的紙尿片事件，則被戴利丈夫柏克批評「製造對同性戀的恐懼」。