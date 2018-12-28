【意乙】阿斯科利門將賣弄腳法不果　慘變驚天烏龍球

現代足球要求門將有一定的腳法，惟意乙阿斯科利的門將佩魯堅尼，在門前欲擺脫對手時，卻誤將皮球踢進自己龍門內。最終，阿斯科利作客3球不敵巴勒莫。

為意乙球會阿斯科利（Ascoli Calcio）把守最後一關的佩魯堅尼（Filippo Perucchini），是AC米蘭的青訓產品，但他從未為一隊上陣。這名27歲的意大利門將效力「紅黑兵團」期間，數度被外借至意大利低組別聯賽，吸收實戰經驗。佩魯堅尼在2013年正式離開AC米蘭，轉投萊切（Lecce），在今季加盟阿斯科利。

佩魯堅尼是AC米蘭青訓產品，但他只曾為AC米蘭預備組上陣。（Getty Images）

佩魯堅尼盤球不果，卻誤將皮球踢入自己的龍門後，抱頭跪地。（Getty Images）

佩魯堅尼在轉投阿斯科利後，隨即成為球隊的正選門將，在今輪聯賽前披甲12次，合共失守12次。不過，他在今輪聯賽作客巴勒莫時，卻犯下嚴重的失誤。賽事戰至上半場26分鐘，佩魯堅尼接應隊友的回傳，有對方球員正衝前給他壓力，佩魯堅尼未有即時大腳解圍，而是嘗試乖巧地扭過對手。

佩魯堅尼的如意算盤並未能打響，當他希望轉身時稍稍失平衡，情急之下便將皮球踢入自己的龍門內。佩魯堅尼失誤過後，隨即抱頭跪地，狀甚懊悔。

阿斯科利門將「高章」扭波變擺烏龍。

+ 3 + 2

佩魯堅尼在失誤後，一眾阿斯科利隊友上前安慰。（Getty Images）

佩魯堅尼的嚴重失誤後，未有被教練調離場，惟球隊下半場再兩度失守，最終作客0：3不敵巴勒莫。佩魯堅尼的烏龍球在網上瘋傳，更有網民笑稱年度最佳烏龍球在2018年最後數日才出現。佩魯堅尼的正選門將地位，未知有否受到今次失誤所影響。

Surely too late now for own goal of the year.



Ascoli goalkeeper Filippo Perucchini: pic.twitter.com/3NCpgzz3DD — James Dart (@James_Dart) December 27, 2018

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