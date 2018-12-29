【英超】艾馬利讚利物浦是學習榜樣　高普稱阿仙奴反擊快得驚人

香港時間今晚深夜1時30分，上演英超前列大戰，由榜首的不敗之師利物浦主場對阿仙奴。阿仙奴主帥艾馬利賽前為對手「笠高帽」，認為利物浦有機會全季不敗，並謙虛地稱對手是榜樣。

隨曼城接連失分，半季不敗的利物浦站穩聯賽榜首，以51分居首席，他們在香港時間今晚深夜1時30分，將會面對第5位的阿仙奴。從兩隊領隊的賽前講話中，可以預測今仗是攻防戰，利物浦主攻，阿仙奴則專注反擊。阿仙奴主帥艾馬利說：「對於我們兩隊而言，今場都是十分重要，對手未嘗一敗，他們應該充滿信心。對我們來說，這是一次挑戰，還是一次測驗，看看我們之間的差距。」

艾馬利認為利物浦近3年進步顯著，值得學習。（Getty Images）

艾馬利表示，利物浦近3年在高普的帶領下，一季比一季進步，今季有可能以不敗姿態完成聯賽，他說：「他們有能力做得到的，因為他們到現在還未輸過。3季前，我帶領的西維爾與利物浦在歐霸盃決賽相遇，我見證住他們的進步，他們是一個非常理想的學習對象。」艾馬利續說：「利物浦的進步是我們現時的榜樣，我需要對自己有很高要求，才能加快步伐，走出我們的道路。不過，這需要時間，耐性也是十分重要的。」

艾馬利曾「險簽」沙拿

艾馬利還談到利物浦翼鋒穆罕默德沙拿，他表示當年執教巴黎聖日耳門時，有機會將這名埃及國腳帶到法甲。他說：「當時沙拿還在羅馬，而我在巴黎，我們有探討過沙拿轉會的可能性。不過，我們有些懷疑及擔心，之後他就去到利物浦。我當時的懷疑，現在已經證明是錯了。現在談論世界前5的球員時，沙拿會是其中一人。如果我現在簽到他，我會跟大家說，我羅致了一名世界球壇前5的球員。」當被追問當時對沙拿的懷疑，艾馬利解釋：「他怎樣能夠將羅馬的表現帶到一支大球會呢？例如巴黎聖日耳門。」

利物浦領隊高普則特別提到阿仙奴的反擊，他說：「阿仙奴是一支強隊，擅長用波，很有活力，他們的反擊更加是驚人地快速（crazy-quick）。奧巴美揚及拿卡錫迪都是好前鋒，踢到最前可以，踢翼也非常快，阿仙奴是一支有實力的團隊。」

高普認為阿仙奴的反擊非常快，要小心奧巴美揚及拿卡錫迪。（Getty Images）

對於利物浦自身，高普則認為球隊仍然未到巔峰，他說：「我不認為我們到了最佳水平。我們今季表現的確好，但總比不上上季那樣矚目。我們現在失波少，但人們就會問，水銀瀉地的攻勢在何處？這就像小朋友收到一份滿意的聖誕禮物後，再去問另一份禮物呢？你總不能得到所有，而應該為自己所擁有的感恩。」