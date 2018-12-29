【港超聯】傑志大勝夢想升上第二　中村祐人受傷或缺席省港盃

2018年最後一場港超聯賽事今日（29日）在旺角大球場上演，由傑志主場迎戰夢想FC，儘管最後「藍鳥」大勝一場升上聯賽榜第二位，惟中場中村祐人卻受傷離場，這位港隊成員自言未必可參加省港盃。 攝影：高詩琦

氣溫急降之下，傑志將今日對夢想一戰的票價由150港元下調至120港元，吸引逾1,400名球迷入場，觀賞這場年末之戰。「藍鳥」今仗在多個位置作調動，由中村祐人及鞠盈智正選上陣出任中場，黃洋代替頓失正選的金奉珍夥拍列斯奧鎮守中路，李毅凱及羅梓駿分飾左右兩閘；而夢想FC則有隊長陳偉豪復出，屠俊翹正選把關。雙方早段一輪拉鋸，主隊傑志的攻勢漸漸入肉，28分鐘先有華杜斯窄角度射近柱卻中柱彈出，至38分鐘終由泰迪近門撞入成1：0。

泰迪為傑志先開紀錄。（高詩琦攝）

羅梓駿精彩突破造就盧卡斯建功

40分鐘，中村祐人受傷倒地，雖然他其後堅持作賽，但未幾再次跌坐地上，終在43分鐘由林柱機入替。完半場前，鞠盈智接應華杜斯一記直傳，單刀快放射成2：0。易邊後仍由傑志控制大局，49分鐘先有羅梓駿右路持球殺入禁區，先通陳偉豪「大細」、再擺過馬高斯及柏保路殺落底線斬中，盧卡斯接應頂入；58分鐘輪到鞠盈智施展罕有的球槌入球，今次由盧卡斯左邊近底線挑傳助攻。61分鐘夢想終憑一次反擊獲得第一個射門機會，惟潘栢安勁射僅僅高出，至77分鐘，盧卡斯再接應鞠盈智斜傳射成5：0「埋齋」。傑志全取3分後，暫憑較佳得失球差壓過同得15分的冠忠南區升上第2位。



鞠盈智（中）今場有一個頭槌入球。（高詩琦攝）

中村祐人受傷難戰省港盃

中村祐人賽後現身受訪，他坦言今日難得獲正選機會，受傷後雖曾嘗試繼續作賽，但始終無力繼續，他指着右邊小腿近膝蓋附近道：「我聽到咔一聲，應該是關節出了問題。暫時還未知道傷勢如何，未來兩、三日，我會再作檢查去了解，但老實說，我覺得自己不能趕及參加省港盃。」難得有機會再次代表香港卻受傷收場，中村直言失望：「的確失望，但我也只能好好休息，爭取未來再代表香港。」夢想主教練梁志榮認為，球隊在細節上仍做得有所不足，但認為球證仍有不少錯誤導致球隊落敗。轉會窗下周將重開，各隊已開始公布冬季收購，惟梁志榮坦言不會增兵，今季餘下時間會繼續由年輕球員出戰賽事。

中村祐人（右）受傷退下火線，他表示難踢省港盃。（高詩琦攝）