【排球精英賽】聖道女排勇挫衛冕冠軍英華　八強惡鬥白約翰

2018-2019年度全港學界精英排球比賽今日（28日）進行16強賽事，大埔北區女子組冠軍迦密聖道中學，爆冷擊敗衛冕的英華女學校。不論是迦密聖道的球員、教練、校友及到場支持的同學，於比賽中展示強勁氣勢，叫得聲嘶力竭，最終一鼓作氣以25：22、25：16淘汰英華，繼續譜寫她們今屆的「熱血故事」。

迦密聖道以韌力、防守見稱，一班球員和教練，場內外都非常熱血。球員不論贏輸都不斷高呼，振奮士氣；教練葉寶林（寶林sir）於場外大聲提點，得分時更與球員一起歡呼，強大氣勢足以壓倒任何對手。今場對手、衛冕冠軍英華女學校，首局初段不斷受壓，被迦密聖道主宰比賽節奏。

主攻手謝麗琳今場發揮出色，與昨日相比大有進步。（徐焌然攝）

尾段暫停成關鍵 迦密聖道先下一城

當迦密聖道於首局領先24：16，只差一分便能夠先取一局，卻被英華連追5分至24：21。迦密聖道教練葉寶林示意暫停，讓迦密聖道重整旗鼓，賽事重開後把握機會，以25：22贏下首局。及至次局，英華受制於對手針對性部署，無力還擊。迦密聖道愈打愈順之下，以更大分差25：16取得勝利，爆冷殺入八強。

寶林sir場外指導相得「肉緊」。（徐焌然攝）

謝麗琳：以「打大佬」心態迎戰

今場表現出色的迦密聖道主攻手謝麗琳賽後相當激動：「能夠在一班師姐、同學面前贏下這場關鍵的比賽，感到非常興奮。」這位港少代表透露賽前以「打大佬」的心態迎戰，「今場大家的信念都『揸得好緊』，就連教練都提場提至聲沙，賽前大家以挑戰衛冕冠軍的心態作戰。」

後備自由人范芷翹於最後一分被換入。（徐焌然攝）

相信自己 後備自由人賺到寶貴經驗

至於後備自由人范芷翹，今場有機會首次於精英賽亮相。她於第二局最後一分被換入，「難得有這個機會，與隊友一起完成比賽，感到非常開心。」她表示換入前教練亦有鼓勵她，「在第二局尾段，他（寶林sir）問我：『敢不敢出場？可不可以守好一球？』然後我大聲回應：『敢！』」機會來到時，最重要相信自己的能力，范芷翹今場亦有好好把握機會。

教練葉寶林賽後剖析球隊的致勝之道，「最主要是她們今場能夠『孭得起』包袱，打出好表現。另外我要讚賞一下主攻手謝麗琳的表現，與首圈相比判若兩人，今場她得心應手，非常勇敢去做好每一球扣殺。」

成功闖入八強，一班球員自然興奮莫名。（徐焌然攝）

針對部署 寶林sir「聲大心細」

面對衛冕冠軍，寶林sir山人自有妙計，有針對性部署，「我留意到她們（英華女學校）的主攻手多數打斜線，故此我們攔網要攔斜線。而且，發球要注意不要發給對方自由人，令她們接發球表現變差，從而組織不到攻勢。」寶林sir經驗老到，執教並不是只得「聲大」，還有一份細心。

迦密聖道晉身八強，明日將會面對元朗區代表聖公會白約翰會督中學，相信她們會繼續以熱血心態，一步一步「打大佬」，或許能夠於今屆精英賽創出意想不到的成績。