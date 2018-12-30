【排球精英賽】體藝教練不允球員「剃頭」　 除夕挑戰男拔爭冠

2018-2019年度全港學界精英排球比賽今日（30日）繼續於青衣體育館進行四強賽事，賽馬會體藝中學繼昨日（29日）復仇成功，淘汰喇沙書院後，四強再次上演反勝戲碼。 面對去年精英賽亞軍香港道教聯合會圓玄學院第二中學（圓玄二中）雖然先輸一局22：25，但其後憑著不屈鬥志，以兩局25：16、15：9反勝圓玄二中，相隔13年後再度殺入精英賽決賽，將與奪冠大熱拔萃男書院進行「頂上對決」。

今場戰情與八強體藝對喇沙類同，首局體藝因緊張而「手緊」，尤其是自由人劉健勤（Ivan）頻頻失誤，最後一分正是他接發球失誤，導致體藝先輸一局。然而體藝次局表現大翻身，開局3次發球令圓玄二中連續失分，士氣大振並奪回比賽主動權。在士氣帶動下，體藝以25：16、15：9連贏兩局，繼八強反勝喇沙後，再一次於精英賽反勝對方晉級。

體藝同學自製橫額，到場支持學校。（徐焌然攝）

港少代表李振霆（9號）今場難以力挽狂瀾，未能繼去年之位再度帶領圓玄二中殺入決賽。（徐焌然攝）

隊長：由中一起已期待這一刻

體藝男排隊長莫皓智表示，學校已睽別精英賽決賽13年，終極一戰最緊要搏盡：「這一刻（晉身精英賽冠軍）我已經由中一等到現在，終於達成這個心願。我很期待明日對男拔的決賽，勝負已不重要，最重要的是球隊要記住初心，搏盡每一球。」雖然自由人劉健勤首局失誤連連，但這名隊長選擇相信隊友，「當Ivan落地救不到球時，我們會扶他起身，希望以身體語言對他說：『隊友一直在支持你，不要放棄。』」隊友發揮欠佳不埋怨，反而繼續鼓勵，莫皓智示範如何成為一名好隊長。

體藝自由人—劉健勤（Ivan）。（徐焌然攝）

+ 7 + 6 + 5

自由人首局發揮失準 感謝隊友鼓勵

劉健勤亦坦承自己因緊張而失準：「當刻知道對方（圓玄二中）針對我來發球，因此有些微緊張，從而影響表現。感謝隊友從不埋怨，只有無限鼓勵。」雖然先輸一局，但這名自由人當時對自己及球隊仍然充滿信心：「我一直都知道自己可以調整到，所以沒甚擔心。我們有實力，加上士氣帶動，我早就知道球隊能夠反勝。」Ivan亦的確在第二、三局回勇，成為球隊反勝關鍵。

不只劉健勤能預料到自己能在尾兩局回勇，教練黃俊偉都對Ivan充滿信心：「雖然他（Ivan）首局比較多失誤，但今年他在臨場心態改善良多，以前的Ivan會比較急躁，但今年他卻沉穩得多，這亦是他能在第二、三局重拾狀態的原因。」對於這名正選自由人，黃sir評價甚高：「Ivan技術穩定，縱觀今年精英賽，我相信他是賽事其中一名表現最好的自由人，我估計他極有機會於未來代表香港出賽。」

趙善堯今仗發揮繼續神勇，成為球隊反勝功臣。（徐焌然攝）

教練黃俊偉做「醜人」，不許學生剃光頭。（徐焌然攝）

戰勝喇沙後，一眾體藝球員表示如果能夠晉身決賽，便會「剃光頭」作賽，但黃Sir卻表明不允許球隊「剃頭」：「我明白這將會是一個很開心、很瘋狂的熱血回憶，但天氣始終非常寒冷，我並不希望因為『剃光頭』而影響球隊表現，畢竟全隊上下已經為精英賽備戰了一段長時間。」為了球隊着想，黃sir甘願做「醜人」，阻止球隊這個瘋狂的願望。

對於今場四強，黃Sir盛讚隊中主力趙善堯（堯仔）：「由堯仔第一日加入排球隊開始，我就覺得這個球員不簡單。芸芸學生之中，他的水平跟打法與我最相似，故我三年前便讓他於精英賽中正選上陣，汲取經驗。我並不希望他成為另一個黃俊偉，更希望他成為一個比黃俊偉更好的趙善堯。」除了期望堯仔青出於藍，黃Sir更希望愛徒能早日代表香港出賽：「今屆精英賽他（堯仔）進步良多，尤其是他在球場上的感染力。以他的技術、心態，絕對有足球水平成為港青代表，為香港出賽。」



體藝相隔13年後，再度殺入精英賽決賽。（徐焌然攝）

男拔隊長慕容頌恆表示球隊今仗一度受壓，需要改善落後時的心理質素。（徐焌然攝）

趙善堯一戰成名

被教練盛讚球場上感染力大增的趙善堯，期望自己比賽時會成為球隊支柱：「我會給予信心一班隊友，對他們說：『不要怕，有我在，將接發球交給我、將扣殺交給我，我有方法得分，我做得到，所以不用怕！』」來到決賽，除了信任隊友，堯仔亦相信教練：「今年我們不斷觀看男拔的比賽片段，亦跟男拔約戰友誼賽。教練已有部置，我們作為球員需要做的只是在決賽中執行教練的指示。」未曾入選過香港代表隊的堯仔，今屆精英賽可謂一戰成名。

培英隊長梁衍維則表示球隊能夠殺入四強，已經是超水準發揮，對於今場球隊能夠給予壓力男拔感到滿意。（徐焌然攝）

至於體藝決賽對手男拔，四強以直落兩局25：20、25：22擊敗培英中學。比分看似輕鬆，但其實不然，男拔次局一度落後14：16，隊長慕容頌恆表示今場揭示球隊弱點，當氣勢不在自己一方，實力便會大打折扣，決賽面對來勢洶洶的體藝，需要調整好自己心態。