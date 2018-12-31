【英超】曼城大將或缺席關鍵一戰　哥迪奧拿：對利物浦失分即玩完

周四（1月4日）可能是左右英超冠軍的一日，曼城主場大戰利物浦，雙方都磨拳擦掌，「藍月亮」主帥哥迪奧拿明言不能失分，並表示中場奇雲迪布尼有傷上陣成疑。

奇雲迪布尼今季受傷患困擾，今季英超只上陣6次，僅不敵李斯特城1：2一仗正選上陣。哥帥透露這名比利時國腳未完全痊癒，但相信不是大問題：「我不知道迪布尼可否出場對利物浦，他有點小傷，但傷癒復出後有點小問題很正常。」

哥迪奧拿指對利物浦一戰不能失分。（Getty Images）

奇雲迪布尼有傷，或要缺席對利物浦一戰。（Getty Images）

上仗對修咸頓全取3分，曼城20戰後仍落後利物浦7分，2019年首戰主場鬥「紅軍」絕對不能有任何差池，哥帥亦心知肚明：「以利物浦現時的位置，如果我們失分就玩完了，一切都完了，（爭標）將變得近乎不可能。」

利物浦20戰後領先群雄。（Getty Images）

接連失分不禁問：「Guys, what happened？」

哥帥知利物浦並非無敵，但認為不能再拉開差距：「當然他們也會失分，如果我們想到最後有機會爭標，我們一定要回想過去一季發生了什麼事。」這名西班牙名帥又說：「我們從不忘記我們是誰，只是失落之際，變得有點固執，然後自問：『guys, what happened？』」

哥迪奧拿回到主場有信心可以擊敗利物浦。（Getty Images）

雖然曼城狀態不算巔峰，但哥帥仍有信心可以在守護主場：「利物浦今季表現穩定，但我們有主場之利，希望球迷給我們額外的力量。」