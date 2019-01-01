【英超】拿斯尼停賽期滿投韋斯咸　與柏歷堅尼再度聯袂

隨2018年過去，早前因靜脈注射超標被罰停賽18個月的法國中場拿斯尼，正式加盟韋斯咸，再度與柏歷堅尼合作。他表示自己曾經犯錯，但強調相比5年前變得更成熟，會盡全力專注在足球上。

31歲的拿斯尼出道時平步青雲，獲時任阿仙奴領隊雲格賞識，將他由馬賽羅致到「兵工廠」拿斯尼其後加盟曼城，並贏得2屆英超冠軍。後來「藍月」易帥，他未能贏得哥迪奧拿的信任，被外借至西維爾，之後轉投土超的安塔萊亞（Antalyaspor），惟轉會不久後爆出禁藥風波，僅為球隊披甲8場便被解約。

拿斯尼被查出靜脈注射超標，被歐洲足協罰停賽6個月，後來更「加監」至18個月，停賽期在2018年的最後一天屆滿。

韋斯咸公布與拿斯尼簽下半年合約，在停賽期後再戰英超。（Twitter截圖）

拿斯尼11月獲韋斯咸領隊柏歷堅尼邀請「跟操」後，終獲得一紙半年合約。他將穿上18號球衣，最快於周四（3日）主場對白禮頓上演「地標戰」。他在訪問中表示：「終於能夠重返世界上最競爭激烈的聯賽，與一位熟悉的教練合作，效力一支充滿野心的球隊，這是無與倫比的工作，我相當期待披起韋斯咸的球衣上場作賽。」有傳拿斯尼周薪為8萬鎊。

拿斯尼當年效力阿仙奴時，表現相當亮眼。（Getty Images）

回望過去，拿斯尼指榮譽和金錢曾令他迷失，但現在變得更成熟：「我現在31歲，變得更成熟。若是5年前，（對於停賽）我或會抱怨很多，但現在我只想專注在美好的事——重返賽場和做我最愛的事。」

事隔一年半重踏英超賽場，拿斯尼對再與柏帥合作大感興奮：「柏歷堅尼是我選擇加盟韋斯咸的最大原因，我們曾經合作，他知道如何『處理』我。但與此同時，我已不是5年前的我；當年，我們一起贏得英超，但亦犯了一些錯誤，那時我年輕、不成熟，不像現在般專業。獲得榮譽和金錢，我並不完全專注在賽場上。停賽這年，曾想過一切已完結，我無法參與訓練，但兒子出生等等，很多事令我人生出現改變。現在，我獲得第二次機會，十分幸運。」

拿斯尼在效力曼城期間，曾助球隊贏得聯賽冠軍。（Getty Images）

主帥柏歷堅尼對拿斯尼的來投大感高興，並對他讚口不絕，希望拿斯尼以經驗幫助球隊，「拿斯尼的加盟，對己隊十分有利。當年與他在曼城合作時，已經深知此子的個人能力相當好，他的技術必定對球隊進攻有莫大幫助。拿斯尼最近相當努力提升狀態及體能，相信他已準備好重返賽場，我希望他以多年在英超的經驗及能力，在今季餘下時間協助球隊進佔更高的聯賽排名。」韋斯咸季初位處榜尾，但近況回升下，現以27分排第11位；拿斯尼希望助球隊取得前8。韋斯咸陣中擁有3個前阿仙奴球員，不過前鋒佩雷斯不受重用，中場韋舒亞再度受傷，二人都不似預期。

柏歷堅尼與拿斯尼曾在曼城中合作，柏歷堅尼對拿斯尼甚為欣賞，如今在韋斯咸再次聯手。（Getty Images）

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