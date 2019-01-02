【省港盃】陳廣豪獲補選代替中村祐人　「做前鋒便應爭取入球」

第41屆省港盃兩回合賽事將於1月6日及9日舉行，原於27人初選名單中的中村祐人，於上月港超賽事中受傷，最終未能參賽，足總今日（1月2日）公布其位置由佳聯元朗前鋒陳廣豪代替。

力爭衛冕省港盃的港足今屆以U23球員為主，並由3位超齡球員「以老帶新」，備戰今年3月舉行的U23亞錦賽外圍賽。不過入籍的日本裔中場中村祐人，在上月傑志主場大勝夢想FC一役中受傷離場，最終經檢查傷勢後確定無法出戰，足總今日補選今季首戰港超聯的陳廣豪，亦是這位前鋒繼港澳埠際賽後再度成為港腳。

陳廣豪（右一）早前代表香港出戰港澳埠際賽，取得入球助港隊6：1大勝奪冠。（資料圖片）

陳廣豪：渴望為港足取得入球

1996年12月31日出生的陳廣豪，因以1日之差超過U23亞錦賽外圍賽的年齡限制，原本未獲選入是次初選名單，他透露兩日前已獲悉補選消息，雖然未肯定取得決選席位，但仍一口答應，「雖然年齡與大家差不多，但其實青年隊或大賽經驗，我可能比他們還要少，知道獲補選都有點驚訝。」

陳廣豪（左）今季暫時取得4個港超聯入球，暫列聯賽華人神射手。（資料圖片）

對於有望首次參與省港盃這項歷史悠久的賽事，他期望可好好體驗高水平比賽，「自己作為前鋒，當然希望為香港隊取得入球。不過友賽南區時亦遭對方壓着來踢，省港盃對手是中超或中甲的球員，要入球難度更高，可是若有機會出場，就定必出盡全力。」港足稍後會再公布決選名單，早前主帥郭嘉諾曾透露，會爭取港足以「20+3」形式出戰。

