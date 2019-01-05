【英超】蘇斯克查應否成為曼聯領隊？　沙華治：長期爭霸不可短視

曼聯上月辭退摩連奴，委任名宿蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）為看守領隊，直至球季結束。這位一代後備殺手上任後，球隊活力大增，戰績同時反彈，英超4戰全勝，再次向聯賽榜前列球隊施壓，力爭下季歐聯參賽席位；部分球迷就希望他成為正式領隊，在新球季繼續領軍，惟前英超中場名將沙華治指，曼聯管理層不應單單因這4場好成績就改變主意。

曼聯暫時離開英超戰線，周六轉戰英格蘭足總盃，將會主場接受英冠的雷丁挑戰；蘇斯克查提早確認，對紐卡素一役後備上陣的盧卡古與山齊士，今仗將會雙雙正選披甲。

連續兩場英超後備上陣建功的盧卡古，今場足總盃將會正選出戰。（資料圖片）

1998/99球季曾以球員身份協助紅魔成為足總盃冠軍的蘇斯克查，希望今次領軍也可以一舉奪冠，「無論你參加的是什麼比賽，你總會想贏。在這種大球會，這是預期之中的。」

蘇斯克查帶領曼聯反底。（資料圖片）

按圖放大：蘇斯克查帶領曼聯勝率達100%

+ 4 + 3 + 2

舒利亞日前曾指，若然紅魔在蘇斯克查領導下能夠贏得錦標，他就值得「坐正」；另一掛靴後進軍評述界的前名將沙華治則持不同意見，「雖然蘇斯克查目前為此做得非常出色，但曼聯不應只因為這4連勝就改變主意。若然他們聖誕前炒摩連奴時已經有心水接任人選，他們應該維持原來計劃。」

傳聞普捷天奴是曼聯高層心水領隊人選之一。（Getty Images）

沙華治表示：「的而且確，我也希望蘇斯克查獲得回報，看守領隊任期結束後留在奧脫福……但若然球會辭退摩連奴的時候已計劃好，先由蘇斯克查穩住球隊，直至他們的首選領隊──普捷天奴、施丹或任何人──在夏天可以上任，發生了什麼改變？若然曼聯想重新成為長期爭霸球隊，他們就不應這樣短視。」