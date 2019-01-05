【亞洲盃】四大熱門決戰阿聯酋　日本澳洲最快8強互撼

2019亞洲盃本港時間明日（6日）凌晨零時揭開序幕，首仗由東道主阿聯酋迎戰巴林（本港今晚深夜12時 Now 670台/FOX+直播）。今屆賽事球隊數目增至24隊，賽期也因此稍為延長，對於擁有亞洲球員的球會而言可能不是味兒，尤其被視為大熱門的日本、澳洲、韓國及伊朗。這4支球隊很大機會戰至最後階段，意味球員們將會缺席球會比賽近1個月。

日本

半年前的世界盃，日本成為亞洲唯一一支晉級淘汰賽階段的球隊，並在16強賽打出漂亮一仗，僅敗於最終取得季軍的比利時，表現贏盡掌聲。世界盃後，名宿森保一接過帥位，加上本田圭佑等人宣布退出國家隊，「藍武士」銳意年輕化。今屆亞洲盃，日本11名中前場球員中，只有青山敏弘年過30歲，平均年齡25.1歲。

日本中前場活力十足，但後防不穩或成奪冠障礙。（視覺中國）

今屆亞洲盃堂安律將會擔起進攻重任。（視覺中國）

從過去數月的友誼賽來看，中島翔哉、堂安律及南野拓實3名旅歐球員已經成功接捧，其中10月時以4：3戰勝烏拉圭的一仗，3人表現更是八面玲瓏，奠定未來在日本隊的地位。

不過，後防或成日本隊的奪冠阻力。會否仍倚重槙野智章、長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹這4名經驗豐富，但略嫌活力不足的後衛，還是藉今次機會，扶植年僅20歲的中堅富安健洋，或是右閘佐佐木翔。對於森保一教練，今屆亞洲盃不只是衝擊冠軍，還需為日本隊的未來鋪路。

森保一是次亞洲盃選將明顯已為未來鋪路。（視覺中國）

澳洲

與日本相比，衛冕冠軍澳洲明顯出現青黃不接的問題，加上傷兵問題，要再嘗亞洲盃冠軍滋味困難重重。

澳洲受球員傷患困擾，陣容未算完整。（Getty Images）

在澳洲國內備受抨擊的翼鋒羅比古斯（Robbie Kruse）仍是不可或缺的主力，當然這也因為阿辛尼（Daniel Arzani）的重傷，導致「袋鼠軍團」未能作出更替。中鋒位置上，上屆協助澳洲過關斬將的卡希爾（Tim Cahill）已退出國家隊，被予以厚望的新入籍球員馬田保爾（Martin Boyle）又因傷退隊，相信效力浦和紅鑽的納博特（Andrew Nabbout）將會繼世界盃後繼續充當中鋒。另外，翼鋒馬菲歷基（Matthew Leckie）即使趕及傷瘉，狀態亦成疑，相信馬比（Awer Mabil）將會取而代之。

伊高路美迪斯（右）為隊內少有來自澳職的球員。（Getty Images）

由於阿倫穆爾（Aaron Mooy）受傷，加上積甸拿克（Mile Jedinak）退出國家隊，今次澳洲徵召的中場大多為防守型，只有湯洛積（Tom Rogic）及伊高路美迪斯（Chris Ikonomidis）具創造力，進攻能力成疑，而今季在澳職狀態火熱的奇治葛雲（Craig Goodwin）及安東尼斯（Terry Antonis）又未獲徵召，教練阿諾特在變陣時能運用的球員實在不多。若然澳洲與日本皆首名晉級，兩隊或會在8強碰頭，屆時相信會鬥得燦爛。

袋鼠兵能否重溫奪冠美夢？（視覺中國）

韓國

談到去屆亞洲盃亞軍韓國，球迷必先想起孫興慜，但他至少會錯過首兩仗分組賽。由於熱刺容許孫興慜在8月出戰亞運會，故作為交換，孫興慜將會在英國時間1月13日戰罷曼聯後才會歸隊征戰亞洲盃。

韓國陣容頗為完整，但主力孫興慜將會缺席分組賽首兩場。（Getty Images）

欠缺孫興慜之下，韓國的攻力大受影響。日前面對實力相若的沙特阿拉伯，8次射門竟然沒有一球射中球門，包括奇誠庸下半場尾段的12碼機會，與及黃義助的兩次黃金機會。

雖然時間上能夠趕及對中國的分組賽，不過估計孫興慜只會後備上陣。（Getty Images）

今屆韓國分組賽對手為吉爾吉斯、菲律賓及中國，在實力差距下估計對方必定會死守力抗韓國進攻。在此情況下，韓國或需花費極大體能才能換取勝仗，或會影響之後淘汰賽整體發揮。

無獨有偶，兩軍大有機會在8強再次碰頭，屆時韓國將會有孫興慜助陣，相信把握力將會大大提升，至少孫興慜甚少出現門前兩碼失機，或是單刀射斜的情況。若然能夠戰勝沙特阿拉伯，韓國將大有機會再次躋身決賽。

伊朗

葡萄牙籍教練昆洛斯帶領的伊朗，在半年前的世界盃被編至B組，面對西班牙、葡萄牙及黑馬摩洛哥仍展示出非凡實力，3仗得4分，更只失兩球，實在有所交代。

伊朗曾在世界盃逼和葡萄牙，3場分組賽更只失兩球。（Getty Images）

球隊主力阿斯蒙（Sardar Azmoun）因被辱罵導致母親病情加重，曾選擇退出國家隊，不過在去年10月他已決定重返國家隊。然而球隊中場主力艾沙杜拿希（Saeid Ezatolahi）日前宣佈因傷退出，前鋒查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）自11月中後因傷至今未曾上陣，即使最終入選狀態仍然成疑。

昆洛斯用行動證明，亞洲球隊也能有穩健防守。（視覺中國）

雖然攻力未算優異，甚至比同組的伊拉克遜色，但昆洛斯厲害之處是防守。在2018世界盃亞洲區十二強賽，伊朗10場分組賽只失2球，在如此頂級的防守下，球隊至少能保住不敗之身。由於在第3場分組賽才面對同組最強的伊拉克，只要首兩仗順利取勝，晉級應非難事。