【英超】熱刺前線繼續強勢　大勇孫興慜將離隊戰亞洲盃

熱刺的前場組合由迪利阿里﹑艾歷臣﹑孫興慜及哈利卡尼的「DESK」繼續強勢，在昨晚（1月1日）的英超聯賽中在上半場迅速攻入3球，鎖定勝局，繼續向榜首的利物浦進逼。 孫興慜在今仗表現繼續高效，交出入球及助攻各一，但該名韓國球員即將返回國家隊，為韓國隊在亞洲盃中上陣。

熱刺在今輪聯賽作客卡迪夫城，在上半場火速攻入3球，熱刺前場組合「DESK」的艾歷臣﹑孫興慜及哈利卡尼各建一功，助球隊輕取卡迪夫城，全取3分，以48分暫列聯賽榜次席，6分落後少踢一仗的利物浦。

孫興慜與哈利卡尼在近4仗各入5球，成為球隊兩大進攻支柱。（路透社）

孫興慜在今仗一傳一射，助熱刺作客3球淨勝卡迪夫城。（路透社）

熱刺在「聖誕快車」賽期中4仗轟入15個入球。「DESK」四人包辦大部分的入球，隊長哈利卡尼攻入5球外，其中孫興慜的表現更為亮眼，貢獻5球及3個助攻。孫興慜自去年11月起至今，上陣11場聯賽交出8個入球及6個助攻，成為熱刺的進攻泉源。孫興慜的效率亦相當高，出場124分鐘便能交出一個入球，在英超效率僅次於阿仙奴的奧巴美揚及曼聯的馬迪爾。

孫興慜近4仗聯賽除了攻入5球外，還交出3個助攻，愈戰愈勇。（路透社）

正當孫興慜愈戰愈勇，為熱刺繼續向利物浦進逼時，該名26歲的韓國球員卻即將返回國家隊助拳，出戰亞洲盃，今季再一次短暫離開熱刺。孫興慜在季初時因出戰亞運而缺陣3場，他在亞運歸隊後需時重拾狀態，在去年11月才攻入今季第1個「士哥」。孫興慜將在戰畢對曼聯一仗，才出發到阿聯酋與國家隊會合，亦意味他將錯過亞洲盃首兩仗分組賽。

普捷天奴指孫興慜缺陣時，球隊有其他球員可暫代他的位置。（路透社）

熱刺在近11仗聯賽攻入30球，而其中14個入球亦與孫興慜有關，或多或少對球隊的攻力有影響。孫興慜在1月中起缺陣，一旦韓國隊戰至亞洲盃最後階段，孫興慜將錯過至少3場賽事，其中包括對車路士的聯賽盃準決賽，相信盧卡斯莫拉及拉美拿將取代孫興慜的位置。

熱刺主帥普捷天奴再次重申，球隊以團隊為主，加上盧卡斯莫拉及拉美拿亦能暫代孫興慜的位置，「我們早已知道孫興慜將會重返國家隊，所以我們必定會找出方法，但足球並非個人運動，我相當在陣的球員能夠彌補他的空缺。」