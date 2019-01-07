【網球】錦織圭破近3年錦標荒　力挫麥維迪夫奪布里斯班賽冠軍

日本球手錦織圭終於打破長達接近3年的錦標荒，於布里斯班國際賽中，與俄羅斯新星丹尼麥維迪夫力戰三盤後，擊敗對手，捧走冠軍獎盃。

現年29歲的錦織圭，在2014及15年攀上職業生涯高峰，曾經打入14年美網決賽，兩年內奪走7項賽事冠軍，曾經攀升至最高的世界排名第4位。不過，錦織圭在近兩年受傷患困擾，使他的世界排名一度跌至去年4月的39位。

錦織圭於2016年2月的孟菲斯公開賽奪冠後，一直與錦標無緣。 （Getty Images）

該名「日本一哥」在2016年2月的孟菲斯公開賽（Memphis Open）奪冠後，一直與ATP級別賽事冠軍擦身而過，近3年間9度殺入決賽，但悉數告負而回。錦織圭在過往多次決賽中，不敵拿度﹑祖高域及施歷等前列球手，終於在布里斯班打破宿命，再嚐冠軍滋味。

錦織圭3年間9次屈居亞軍（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

錦織圭以2：1擊敗麥維迪夫，贏得布里斯班國際賽冠軍。（Getty Images）

錦織圭在今年的布里斯班國際賽中，先後擊敗古特拿（Denis Kudla）﹑迪米杜夫（Grigor Dimitrov）及查迪（Jeremy Chardy）打入決賽，與丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）爭奪錦標。二人曾經在去年10月的東京公開賽中決賽碰頭，結果當時錦織圭主場落敗。今仗二人於布里斯班再度交手，錦織圭終於報回一敗之仇。錦織圭與麥維迪夫盤數打成1：1平手，戰至最後一盤分勝負，但關鍵時刻麥維迪夫被錦織圭三度打破發球局，結果以6：4﹑3：6及6：2報捷，贏得職業生涯第12項ATP級別錦標。

錦織圭在最後一盤改變打法，主動攻擊麥維迪夫正手，使他三度打破對手發球局致勝。 （Getty Images）

錦織圭在賽後表示，第三盤大膽改變打法奏效，使他三破麥維迪夫的發球局致勝。錦織圭對相隔近三年奪冠感到十分感動，同時亦大讚麥維迪夫發揮上佳，「繼2016年後再度贏得冠軍，的確是令人相當激動。麥維迪夫今仗表現非常好，即使他在落後的情況下，打法依然具侵略性，我在最後一盤稍為改變打法才可與他抗衡。沒有事情比贏得這個錦標開始2019年賽季來得更好，我希望在今年能夠持續健康，一直保持比賽狀態。」