【港超聯】理文簽入烏克蘭中場　陳曉明：像迪亞或佐真奴的類型

港超球會理文今季上半程表現不如預期，趁冬季轉會窗期間在幾個位置作變動，希望收復失地。這支黃黑軍團今日（4日）宣布簽入28歲，烏克蘭中場沙普夫（Serhiy Shapoval），主帥陳曉明期望他可改善球隊中場欠缺串連的問題。

28歲的沙普夫出身自烏克蘭球會FC Nafkom Brovary，身高1米8，生涯早年效力烏克蘭甲組（次級）聯賽，其後曾轉戰摩爾多瓦聯賽，再返回烏克蘭超聯落班，近三季一直在白俄羅斯頂級聯賽效力，上陣時間穩定，並曾在2013至14、14至15、16至17共3個球季出戰歐霸盃資格賽。

沙普夫將穿起理文的77號球衣。（相片由理文提供）

陳曉明：期望沙普夫協助串連工作



根據資料，沙普夫主要出任中場中或防守中場，亦擁有入球能力。理文主教練陳曉明透露：「近年足球有一種叫Holding Midfielder的中場，除了搶截，亦需要做串連，像英格蘭的艾歷迪亞、車路士的佐真奴。」他續指，理文一直擁有不少搶截型的中場，但在串連上做得不太順暢，為了貫徹從後場組織的戰術而簽入沙普夫，期望他會幫到球隊運作。

理文上半季戰績未如理想，港超聯8輪賽事過後僅獲1勝2和5負，暫以5分排第8位。陳曉明指出，理文上半季常出現中後場傳球失誤，「多了這位中場，希望整隊用波更流暢，也減少中後場傳球失誤，這個情況在上半季出現得比較多，導致遭反擊而失球。」理文亦已簽入一名歐洲前鋒，稍後會再作公布；由於外援名額已滿，意味除已解約的戴倫度外，將再有援將離隊。

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