【港超聯】理文羅致法國前鋒尼迪利　陳曉明：踢法全面增進攻套路

港超球隊理文再添援將，這支黃黑軍團繼昨日簽入烏克蘭中場沙普夫（Serhii Shapoval）後，今日宣布簽入34歲的法籍前鋒尼迪利（Michaël N'dri），此子將穿起10號球衣，有望加強球隊進攻火力。而理文同時宣布，外借中場域陀至凱景半季。

現年34歲的尼迪利身高1.80米，出道初時於法國低組別聯賽打滾，其後分別到杜拜、卡塔爾及阿聯酋聯賽落班，2016年轉投泰超球隊蒙通聯，上陣27場並射入8球，協助球會贏得當屆泰超及聯賽盃冠軍，具豐富亞洲比賽經驗。這位中鋒前季加盟另一支泰國球隊警察特羅，去季擔任球隊隊長，並為球隊貢獻17個入球及9個助攻，成為隊中首席射手。

理文再添中前場球員，新援尼迪利近年於泰國聯賽效力。（圖片來源：理文足球隊）

陳曉明讚踢法全面 增加球隊進攻套路

尼迪利今日已投入球隊操練，準備1月15日作客對東方龍獅的港超聯賽事，理文主教練陳曉明讚揚尼迪利踢法全面：「我不太喜歡純粹高大的柱躉式前鋒，現今足球如想有更多進攻套路的變化，球員的能力就必需全面，而尼迪利無論速度、盤扭、射門及頭槌亦具能力。」

理文開季至今戰畢8場聯賽過後，僅取得6個入球，暫為聯賽中得球最少的球隊，不過接連簽入尼迪利及沙普夫後有望改善中前場進攻效率，陳曉明隊希望憑尼迪利豐富比賽及領導經驗，帶領理文下半季接受各項挑戰：「外援在香港聯賽發揮的作用頗大，成績很視乎外援帶來的衝擊及效果，現時有沙普夫擔當串連性工作，而尼迪利則負責入球，希望這些新外援可以填補上半季不理想的情況。」

由馮凱文領軍的凱景，獲域陀外借加盟半季，全力協助球隊護級。（圖片來源：凱景體肯會Facebook）

另外，由於受外援名額限制，理文同時宣布陣中巴西藉中場域陀，下半季將以外借形式暫時轉投至凱景，凱景希望域陀的加盟能減低球隊失球數字，達至護級目標，而域陀亦稱有信心可替球隊帶來好成績。

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