【英超．轉會】豪門妖人逃亡潮？　皇馬拜仁冀育成下一個查頓辛祖

近年英超球會的青訓系統以車路士及曼城比較突出，前者連奪5屆青年足總盃。後者亦培養出查頓辛祖（Jadon Sancho）、菲爾科頓（Phil Foden）、巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）三位才能突出的年輕球員。 然而兩隊陣容鼎盛，年輕新星不易「上位」，以往總是英超球會購入各地新星居多，不過英超豪門潛質小將外流，勢成新潮流。

曼城新星巴謙迪亞斯日前以1730萬歐元（約1.55億港元）轉會費加盟皇家馬德里，車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）亦傳出即將加盟德甲勁旅拜仁慕尼黑。

論及年青新一代，先不談實力早已超班基利安麥巴比（Kylian Mbappe），單是今季於多蒙特表現大爆發的查頓辛祖（Jadon Sancho）已是最佳例子，這名2000年出生的英格蘭翼鋒今季坐穩正選位置，今季暫時已貢獻7入球10助攻，成為全歐洲冒升最快的金童。出身自曼城青訓梯隊的查頓辛祖，早在2017/18年球季前已經看淡自己在曼城的前景，不與球隊續約，並申請轉會。



查頓辛祖的「上位」歷程，並不是向培養自己的球隊示忠，反而渴求跳槽，外闖證明自己。相信他的成功故事，對現時一班在英超板凳等候機會的年輕球員有莫大啟示。

查頓辛祖的故事，又是不是每個英超年輕球員都可作借鏡？（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

巴謙戴亞斯早在今季季初已「放風」表示自己不願續約，曼城前場粒粒皆星，連馬列斯（Riyad Mahrez）級數的球員也只屬後備，的確難以給予年輕球員上陣機會。

近兩季巴謙戴亞斯僅為曼城一隊主要賽事上陣14場，合共404分鐘，平均每場僅得28分鐘。眼見同期的查頓辛祖離隊後大紅大紫，萌生去意亦自然不過。

巴謙戴亞斯與曼城青年軍隊友查頓辛祖一樣，選擇離隊他投。（Getty Images）

最終巴謙戴亞斯回到祖家西班牙，轉投皇家馬德里，接下來的半季時間是他能否「上位」的關鍵。

近年皇家馬德里銳意年輕化，不少新星如施巴路斯（Dani Ceballos）、雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）都有不少上陣機會，其中後者更於上輪西甲0：2不敵皇家蘇斯達的比賽中正選上陣。加盟銀河艦隊後，巴謙戴亞斯需要與雲尼斯奧斯爭一席位。

雲尼斯奧斯（右）今季表現平平，巴謙戴亞斯加盟後或威脅他在皇馬的位置。（Getty Images）

至於車路士的赫臣奧度爾，上周末英格蘭足總盃第三圈對諾定咸森林以正選姿態上陣，交出兩次助攻，表現不俗。

今季上陣次數未算多，但足以吸引拜仁慕尼黑等歐洲列強垂青。這支德甲班霸2000萬歐元的首次出價，已被車路士拒絕。

有傳車路士執意要在交易中加入回購條款，以免迪布尼（Kevin De Bruyne）、沙拿（Mohamed Salah）事件再度重演，但遭拜仁拒絕，令交易陷僵局。另一支德甲球隊RB萊比錫則願意讓車路士加入回購條款，轉會費卻遠不及拜仁。

赫臣奧度爾於英格蘭足總盃第三圈正選上陣，貢獻兩球助攻。（Getty Images）

+ 2

從多蒙特簽入美國翼鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）後，加上陣容原有的夏薩特、柏度及韋利安，車路士前場翼鋒位置已經有人滿之患。

赫臣奧度爾自知在球會上位無期，從他遲遲不跟車路士續約的舉動可見一斑。是次轉會窗藍軍會選擇金錢、還是「博出個未來」？

基斯甸普列錫加盟車路士後，可會令赫臣奧度爾對續約卻步？（Getty Images）

當年的曼城「青訓三劍俠」，只剩下菲爾科頓留隊，12月更與曼城續約至2024年。與查頓辛祖、巴謙戴亞斯不同，這位英格蘭中場選擇默默靜侯機會。畢竟及早離隊他投，不見得每名球員都能像查頓辛祖般一炮而紅。

巴謙戴亞斯（左）、查頓辛祖（中）、菲爾科頓（右），如今僅得一人選擇留隊。（網上圖片）

出走不一定上位

以2017年世青盃金球獎得主蘇蘭基（Dominic Solanke）為例，上季季前由青訓母會車路士轉投利物浦後，未能打出名堂，最近更被賣至中游球隊般尼茅夫。

反而選擇續約留隊的同期車路士青年軍羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek），上季外借水晶宮打出名堂，更入選英格蘭世界盃大軍。今季暫時為車路士射入6球，逐漸成為陣中重要一員。

2015年車路士奪得歐洲青年聯賽（UEFA Youth League）冠軍正選陣容，當時蘇蘭基（上排左一）及羅夫度斯卓克（上排右三）分屬隊友，但最後命途各異。（Getty Images）

年輕球員向外闖還是留隊好？古往今來兩邊都各自有成功例子，網上經常出現的句子說得中肯：「條路自己揀，XX唔好喊」。