【拳擊】McGregor向那須川天心「下戰書」　有望演另一話題之戰

在上年的大除夕上演的拳擊界「話題之戰」，由前拳王梅韋特（Floyd Mayweather）與日本踢拳界「神童」那須川天心於RIZIN 14中上演表演賽，梅韋特僅用140秒便擊退那須川天心，袋走巨額獎金。 曾與梅韋特演「金錢之戰」的綜合格鬥選手麥佳格（Conor McGregor），在個人Twitter中發文表示，希望與該名日本拳手在擂台中交手，那須川天心亦有意接受挑戰。

梅韋特大戰那須川天心的一仗，引起不少拳擊迷的注意。梅韋特在該仗僅消一個回合，3度擊致天心倒地，只花140秒壓倒性優勢擊敗天心，賽後天心更流下男兒淚。曾與梅韋特合演「金錢之戰」的麥佳格，亦向該名20歲的日本拳手「下戰書」，天心亦敢於再度接受挑戰。

上仗那須川天心與梅韋特一戰中，天心不消一個回合便被前拳王擊敗。（資料圖片／路透社）

麥佳格於個人Twitter中發文，表明希望遠赴日本，與那須川天心在擋台上交手，「我希望前往東京與那須川天心上演表演賽，希望我們二人能夠在擋台上以綜合格鬥形式交手。請有關方面儘早安排賽事，在今夏前上演。」

麥佳格向天心下戰書，希望二人儘早在擂台上以綜合格鬥模式分高下。（Twitter截圖）

那須川天心向該名愛爾蘭選手道謝，並同時表達盼望有朝一日在擋台中碰頭，「我非常感激麥佳格記得我的名字，並十分榮幸他邀請我在擂台對決。或許我們有機會以58公斤級別的KICKBOXING，不久的將來於台上交手。」

天心於Twitter中回應麥佳格的挑戰，但希望二人以踢拳交手。（Twitter截圖）

那須川天心上一仗與梅韋特一戰中，在規例上作出相當多讓步，相反今次他未有直接答應麥佳格以綜合格鬥分勝負，而是以自己的專長踢拳（Kickboxing）出戰，並希望該名愛爾蘭拳手會減磅應戰。雖然未知會否成事，但二人的對決亦相當值得期待。