【UFC232】Jon Jones回歸獲勝　Nunes KO Cyborg 成兩料冠軍

武備志
撰文：
最後更新日期：

縱使麻煩事纏身，但Jon Jones確實是現時最具天賦的拳手之一。他在星期日TKO掉Alexander Gustafsson，再一次成為UFC205磅冠軍。

同日Amanda Nunes 創造歷史，第一回合就KO了Cris Cyborg，成為了UFC中第三位雙腰帶拳手，也是第一個女子雙腰帶拳后。

另外，Ryan Hall以一個大師級的Imanari Roll 接Heel hook，降服了BJ Penn。

 

Jon Jones vs Alexander Gustafsson

跟上一次和 Alexander Gustafsson 的比賽相比，這次Jon Jones則輕鬆很多。

第一回合每次當Alexander Gustafsson縮短距離，Jon Jones就以刺拳、肘擊和低掃讓對方難以接近。

第二回合Alexander Gustafsson加強攻勢，但Jon Jones同樣以踢擊還擊。第三回合把對方摔到地面後，靠著短肘打開缺口，最後在back mount位置TKO對方。

Jon Jones的戰績升至23勝1敗1無效，而Alexander Gustafsson則是三次挑戰冠軍都失敗。

賽後，他也說到自己和Daniel Cormier 的恩怨未了：

如果我升到重量級的話，那就是極為個人的原因了。對我來說，我跟DC沒什麼問題。有問題的是他出來說「看這傢伙就是個騙子」。我對他真的沒問題。我不會升到重量級拿走他所有東西，或摧毀他的遺產。我可能會這樣人做嗎?可能吧。我有我的，他有他的，也可以。但DC需要跟人承認，他永不是UFC 205磅的冠軍。或者跟我在 205磅多打一場，讓我閉嘴。
Jon Jones

 

Amanda Nunes vs Cris Cyborg

女子135磅冠軍Amanda Nunes，在第一回合就KO了Cris Cyborg，成為了第一個女子雙料冠軍。

比賽過程就是搏拳、搏拳，Cris Cyborg被擊中，Amanda Nunes看準機會出overhand，再出，完結：

雖然女子MMA的歷史沒有男子那麼長，但面對兩代女王，Amanda Nunes用48秒解決了Ronda Rousey，51秒KO了Cris Cyborg，女子G.O.A.T(史上最佳)，可謂當之無愧。


Ryan Hall vs BJ Penn

Ryan Hall 先以前腳低踢讓BJ Penn有所反應，再立即下潛用 Imanari roll 接heel hook，降服了BJ Penn：

香港頂尖巴西柔術選手 Viking 也曾介紹 Imanari Roll 接 Heel Hook這個技術。

 

加上這次戰敗，這已是BJ Penn 6 連敗，亦是BJ Penn職業生涯中第一次降服敗。看來BJ Penn需要好好想一下退休的打算了。

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