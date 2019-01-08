【羽毛球】李宗偉病癒後完成首課操練　僅30%訓練強度

馬來西亞羽毛球名將李宗偉，自患上癌症後，一直極少公開露面。隨「拿督」從鼻咽癌中康復，他亦可重投訓練，終於在昨日（1月7日）進行康復後首課操練。

李宗偉的大致鼻咽癌病情康復，早前「拿督」表示即將重投訓練，準備在今年4月左右復出賽場，累積東京奧運積分，希望第5度參加奧運會。話雖如此，李宗偉並不能急於提升狀態，他必須視乎身體狀況決定訓練強度。

李宗偉早前召開記者會，現身向公眾交代病情康復進度十分好，返回賽場在即。（資料圖片）

李宗偉終於在昨日重執羽毛球拍，完成首課操練。「拿督」完成訓練後，向傳媒透露感覺良好，雖然並非高度的訓練，但一切亦十分順利，「今天是第一天重回訓練，只是進行一些輕量的訓練，必須好好根據身體狀況，安排訓練，加上長時間休養後，須慢慢恢復至更高強度。事隔數月後重返羽毛球場，感覺上比以前更大，需時重新適應。」李宗偉轉述醫生建議，稱暫時以30%強度訓練，非100%。

李宗偉首度重拾羽毛球拍，完成首課操練後，表示感覺相當不錯。（資料圖片）

李宗偉表示除了執起球拍訓練外，他經常於健身室接受力量訓練，但現時亦未能進利整天訓練，一周只練習3至4次，並相當留意身體狀況是否適合訓練。李宗偉的教練葉誠萬表示「拿督」的球技並未有太大退步，但因一段時間未有接受正式訓練，重返往日的比賽狀態亦需時，不能操之過急。

李宗偉在去年的馬來西亞公開賽中，擊敗桃田賢斗奪冠。一旦他能夠在今年馬來西亞賽中復出，對他而言亦別具意義。（資料圖片）

李宗偉重投訓練，意味他有機會於今年4月的馬來西亞公開賽中，大病初癒後於主場復出，相信在主場復出對「拿督」的意義十分重大。同時，一旦李宗偉趕及4月重返賽場，料他不會錯過奧運積分賽的周期，對他衝擊東京奧運同樣有利。