【省港盃】獲球迷支持「坐正」港足帥位　郭嘉諾：本地教練可勝任

香港隊省港盃次回合大勝4：0，總比數5：2反勝廣東，賽後球迷向主教練郭嘉諾大喊「坐正」，希望他將來可成為港足主帥，這位熱血教頭卻幽默地回應。

今仗球迷成為港隊最佳第十二人，主教練郭嘉諾賽後特意走向球迷致謝，感激對方於首回合後仍繼續信任港隊球員，他揚言要回報一班不離不棄的主場觀眾：「他們上年由朝鮮到台灣，再到今屆省港盃都撐。希望未來更多球迷入場，見證球員落場不會因較年輕便輸波，表現才是最重要 ，其實香港隊在主場亦可踢出漂亮足球。」

郭嘉諾指，香港隊在省港盃證明了，主場亦可踢出漂亮足球，希望未來有更多球迷入場支持。（袁志浩攝）

郭嘉諾連續兩年帶領港隊贏得省港盃，賽後表示本地教練有能力勝任港足主帥。（梁鵬威攝）

郭嘉諾：本地教練有能力勝任港足主帥

球迷們除了做出「風車手勢」向這位熱血教頭致敬，賽後亦齊齊大嗌「坐正」，希望這位連續兩屆在遭看低下仍領軍贏得省港盃的主帥，可接替早前離職的加利韋特，成為新任港足主教練。郭嘉諾對此則笑指：「這次是臨危受命，相信球迷見我企得辛苦，叫我坐低休息罷了。」

不過他亦補充，香港不單止自己有力勝任此位置，「其實香港很多教練亦不差，還有很多好教練，我在聯賽都學到很多，希望未成為職業教練的人亦有這個想法，就是本地教練有能力勝任港足主帥。」

郭嘉諾感謝球迷對港隊不離不棄。（梁鵬威攝）

勉球員懷信心奮鬥 他日再奉獻港足

這次作為省港盃主帥，他期待年輕球員在奪冠後保持信心，他日再為港足奉獻，「香港足球是靠青訓，這次最年長是25歲的袁振昇，但2000年出生的孫銘落場即使非踢最擅長位置，亦毫不懼怕。希望他們明日開始，帶着同樣的精神及信心返球會，繼續搏取為港隊效力 。」

不少球迷支持郭嘉諾「坐正」，成為港足主教練。（梁鵬威攝）