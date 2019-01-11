【西班牙盃】巴塞首回合作客利雲特失利　9場不敗走勢告終

盃賽往往成為爆冷溫床，繼巴黎聖日耳門早前於法國聯賽盃出局後，另一支豪門球隊巴塞隆拿亦有同樣遭遇。巴塞在西班牙盃16強首回合作客利雲特，上半場便落後兩球，最後憑古天奴完場前「破蛋」，並取得作客入球，但仍以1：2落敗。

巴塞隆拿對上一次輸波，要數到去年11月中西甲主場不敵貝迪斯，其後在各大賽事保持9場不敗，但這強勁走勢至昨仗西班牙盃16強作客利雲特告終。兩軍上月曾在聯賽交手，當時巴塞作客大勝5：0；是役巴塞收起美斯及蘇亞雷斯兩名進攻主力，以古天奴夥拍奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及馬爾甘（Malcolm）攻堅。

巴塞隆拿賽前於各大賽事保持9場不敗，但昨仗於西班牙盃不敵利雲特，令不敗走勢告終。（Getty Images）

巴塞今仗再度作客利雲特，戰況與上仗大相逕庭，巴塞今仗雖以63%控球率壓倒主隊，但利雲特造出多次具威脅埋門。主隊在開賽4分鐘，便找到機會打開缺口，魯賓洛堅拿（Ruben Rochina）於左路開出死球傳中，中堅艾歷卡巴高（Erick Cabaco）跳起一頂破網，先拔頭籌。

利雲特上仗在主場鬥巴塞慘吞5隻光蛋，今仗終於一吐烏氣。（路透社）

魯賓洛堅拿甚為輕鬆起跳頭槌得手，僅4分鐘便為球隊先開紀錄。（Getty Images）

領先的利雲特繼續主動進攻，使巴塞的防線風聲鶴唳，艾曼紐保定（Emmanuel Boateng）近射被巴塞門將施利臣（Jasper Cillessen）撲出。不過，施利臣在其後再度失守，皇馬借將馬約萊爾（Borja Mayoral）接應艾曼紐保定的直線，地波「收死」施利臣，上半場18分鐘便在主場領前兩球。

皇馬借將馬約萊爾（右）為利雲特攻入第2球，助球隊擊敗巴塞。（美聯社）

馬約萊爾為皇馬青訓產品，於今季外借利雲特一季。（Getty Images）

利雲特在易邊後仍有機會擴大優勢，但後備入替的荷西摩拉利斯（Jose Luis Morales）未能把握單刀機會。巴塞於下半場尾段，由丹尼斯蘇亞雷斯（Denis Suarez）博得12碼，由古天奴主射破網，在85分鐘追成1：2，但仍然在作客落敗，9場不敗走勢告一段落。次回合賽事將會於香港時間1月18日，返魯營球場上演。

古天奴在完場前操刀12碼中鵠，為巴塞取得作客入球。（Getty Images）

另外，在上半場補時階段利雲特一次角球攻勢，守將查馬洛迪古斯（Chema Rodriguez）上前參與進攻，與巴塞的施利臣及布斯基斯爭位時，手踭疑有批向兩人，巴塞兩將隨即同時應聲倒地；球證未有警告洛迪古斯。惟有網民笑言巴塞兩將反應誇張，「應獲奧斯卡2019最佳表演獎提名」。