【網球】梅利談及傷患哽咽回應　澳網或成職業生涯最後一戰

3項大滿貫得主，英國球手梅利（Andy Murray）一直深受傷患困擾，多次錯過不同的賽事，使他的世界排名及狀態未能回復當年。 梅利以非種子球手參與即將開鑼的澳洲網球公開賽，在今日（1月11日）的記者會中，開腔談及他的傷勢，一度哽咽表示未能擺脫傷患，更擔心澳網或許是他的生涯中的最後一個賽事。

梅利在2018年1月接受右臀的手術後，在去年僅出戰13場賽事，四大滿貫中只於美網中亮相，但在第2圈止步。梅利在9月底的深圳公開賽出局後，宣布結束2018賽季。梅利為了準備澳網，他亦有參與布里斯班國際賽，但不敵丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），次圈出局。

梅利在早前的布里斯班國際賽中，亦有參賽惟於次圈止步。（Getty Images）

梅利與祖高域一同訓練，準備即將開鑼的澳網。（Getty Images）

梅利於今日（1月11日）出席澳網前的記者會，透露自己的身體狀況不佳，指右臀的傷患在手術後依然困擾他，今年或許成為他的「最後探戈」，期間更一度哽咽，「我的身體狀況並不佳，而且右臀的傷一直未能根治，在近20個月依然感覺到痛楚，即使在半年前我感到有所好轉，但疼痛使我未能好好發揮，不能重回巔峰的狀態。我原訂於今年的溫網後退役，但我並不肯定我能否堅持多半年，因為疼痛令我相當難受。」

梅利談及傷患的時候，未能平伏心情一度低頭。（Getty Images）

英國前「一哥」梅利指他在場上的時間，除了未能返回當年的水平外，痛楚使他不能享受網球給予他的快樂，並指擺脫痛楚的唯一方法便是退役，「我知道自己在場上依然能夠發揮一定水準，但與當年的巔峰狀態必定有一段距離。另外，在場上作賽時的痛楚，使我不能好好享受網球帶給我的樂趣。我在訓練的期間，一直告訴我的團隊我的傷患使我不能做某些動作，但我希望終止這一切傷患，痛楚使我分散在網球的專注力。」

梅利哽咽地透露他的右臀傷患，並指希望在戰畢溫網便高舉球拍，但他不知道能否堅持多半年。（Getty Images）

梅利在這段時間已經嘗試過不同方法，但痛楚更影響他的日常生活。梅利希望進行另一次手術，改善現況，「去年的手術並未能擺脫痛楚，而痛楚更一直加劇，使我的日常生活亦受影響，就像我穿鞋襪亦感到疼痛。我正在積極考慮進行另一次臀部手術，因手術後或許減輕疼痛問題，不少運動員亦接受相近的手術，但並不擔保一定能夠擺脫痛楚。」

梅利於去年的深圳公開賽出局後，便宣告結束2018球季。（視覺中國）