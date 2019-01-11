【單車亞錦賽】香港兩女將青年賽奪金　梁嘉儒捕捉賽獲銅牌

亞洲場地單車錦標賽繼續於雅加達上演，繼首日賽事李慧詩與馬詠茹合作在女子團體競速賽奪銅牌，以及趙蕙芸、李思穎、梁悅及許逸雅在女子青年團體追逐賽獲銀牌後，港隊昨日（11日）再奪兩金一銅，當中包括兩面青年賽金牌。

趙蕙芸及李思穎的名字，你或許未曾聽過，但其實兩位年輕香港單車代表，已分別在全能賽及捕捉賽的女子世界青年排名第一位。兩位小女將亦不負眾望，趙蕙芸昨日率先出戰亞錦賽女子青年全能賽，她在捕捉賽及配速賽均獲第一名，於淘汰賽排第三位，再於記分賽取得最高的33分，以總分149分奪得金牌。至於另一世界第一小將李思穎，則在女子青年記分賽贏得金牌。

李思穎（中）在亞錦賽女子青年記分賽奪金。（香港單車聯會提供）

趙蕙芸（中）雖在抵達雅加達後才得悉要參加全能賽，仍獲金牌。（香港單車聯會提供）

趙蕙芸賽後透露，賽程表上本來沒有女子青年全能賽，以為不設這項賽事，未料抵達雅加達後，才獲悉可以參加，因而未有充足準備：「但既然可以參賽，也很開心，因為全能賽是我較擅長的項目，也拿到比去年的銅牌更好的成績，我也滿意自己的表現，算是一個突破！」李思穎賽後頻呼「好開心」：「多謝教練！第一次參加這比賽、這個項目，沒想過這麼好玩。」她希望未來可以參加更多記分賽，吸收經驗。

精英組方面，男將梁嘉儒屈居於泰國車手及蒙古車手之後，在捕捉賽為香港取得一面銅牌。同日賽事中，港隊在女子團體追逐賽及男子青年團體追逐賽同得第四名。