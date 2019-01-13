【單車亞錦賽】馬來西亞阿旺克服逆境　第5度揚威爭先賽

想在逆境下反勝，最重要是相信自己。 馬來西亞單車手阿旺（Azizulhasni Awang）在亞洲場地單車錦標賽的爭先賽先失一局下，連贏兩場力挫中國的徐超，歷史性第9度揚威亞洲賽。

阿旺（Azizulhasni Awang）曾在2011年炒車至木條穿過小腿，後來克服傷患復出，更屢創佳績。他既是里約奧運競輪賽銅牌得主，2017年更在香港成為競輪賽世界冠軍，成為馬來西亞第一人。

現年31歲的阿旺參戰今屆亞洲場地單車錦標賽，他先在團體爭先賽取得銅牌，惟及後於強項的競輪賽只得第5。在爭先賽（Sprint）資格賽，阿旺初時表現平平只得第10，在淘汰賽階段，阿旺先擊敗哈薩克的禾沙夫（Pavel Vorzhev），中國的Zhou Yu。決賽面對年輕6歲的徐超，阿旺第一場落敗，意味他需要在餘下兩場全勝才可封王。外號「袖珍火箭」的他在第2回合扳平，再在決勝一戰以10.154秒率先衝線，以0.04秒僅勝徐超，歷史性亞洲錦標賽第9面金牌。

阿旺31歲仍狀態大足。（資料圖片）

阿旺熱血摘金（按圖放大）

李慧詩今出戰競輪賽

馬來西亞鬥士阿旺自2008、2009、2014、2017年後再於亞洲錦標賽的爭先賽封王，加上於2007、2008、2015年於競輪賽摘金及2009年的團體爭先賽金牌。他賽後在Facebook更新狀態，並說「What a good start of the year」。

至於在女子爭先賽摘金的香港「牛下女車神」李慧詩，今天力爭競輪賽金牌。

阿旺摘金後，享受美好的休息時間。（阿旺FB）