【英乙】Jamie Oliver訪全球首支素食隊　球員大讚咖喱難以置信

英乙的格連森林（Forest Green Rovers）是全球首支素食足球隊，年初與名廚Jamie Oliver及Jimmy Doherty交流，二人與球隊廚師Jade Crawford「炮製」美食，令球員都讚口不絕。

格連森林的綠色轉型可以由2010年的財困說起。英國環保能源商人迪利韋斯（Dale Vince）入主球隊，為球隊清還債務，並且將他的環保理念帶到格連森林。

由於迪利韋斯是素食者，當他初到球會，發現由球員餐單到小食部餐牌都全是肉類時，就決定改革。迪利韋斯說：「我們首先同意將紅肉剔除餐單，之後我們在球會上下宣揚素食的價值，一切就由此開始。」

為了順利推行全素，迪利韋斯邀請女廚師富蘭克琳（Em Franklin）加入球會，負責全素餐單。

Jamie Oliver來到格連森林（Forest Green Rovers）交流，球員及球隊廚師都極之滿意。（網上圖片）

Jamie Oliver到訪格連森林（按圖放大）

由於格連森林形象突出，不少球員加盟後改為素食者，早前獲國際足協拍片介紹，連名廚Jamie Oliver及Jimmy Doherty聯同 BBC節目拉隊到球會交流。他們從球員、管理層及廚師中了解素食的影響力。一場來到，他們當然展示廚藝，與球隊廚師Jade Crawford一同製作斯里蘭卡咖喱、燒椰菜花。

中場Dayle Grubb由體育老師辭職轉行踢波，他在一年內轉為素食者︰「我們與他們傾談過，他們都對球隊的運作大開眼界，也對不少球員轉為吃素而驚訝。他對素食如何影響球員及球迷很有興趣。」

說到名廚的手勢，他讚口不絕︰「Unbelievable，口味與日常的不一樣，咖喱可算頂級。」球隊主廚Jade Crawford說︰「我只上班數周，曾為此有點不安，幸好Jamie令我感到很自然。」

Jamie Oliver來到格連森林（Forest Green Rovers）主場，不忘起腳勁射。（網上圖片）

格連森林家期上載素食食譜，包括以下菜單