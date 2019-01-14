【英超】迪基亞一個救11球　曼聯贏波不失球　網民改圖讚嘆神救

曼聯周日英超作客險勝熱刺，贏波最大功臣必數門將迪基亞（David de Gea）。這名西班牙鋼門下半場短短45分鐘內作出多達11次撲救，為紅魔力保不失，順理成章當選今場最佳球員，並獲得名宿、隊友們以至廣大網民稱頌。

熱刺今仗全場不斷向曼聯施壓，錄得21次埋門；不過，最「到肉」的攻門悉數在下半場出現。據統計，迪基亞單在下半場就作出了11次撲救──4球來自卡尼、3球來自迪利阿里，另外基斯甸艾歷臣、孫興慜、洛蘭迪與艾達韋列特各自有一次埋門，但一一被迪基亞救出。

曼聯1：0熱刺／迪基亞左飛右撲，屢救險球。（Getty Images）

救波多到唔記得

賽後獲選為最佳球員的他表示：「每一球（撲救）都很重要，尤其當我們贏波。我對自己的表現很滿意。」他更稱：「我忘記了部分撲救，所以無法選出最佳。」

事實上，迪基亞是當今世界公認的頂級鋼門之一，上季首度贏得金手套的他，對阿仙奴一仗全場曾作出14次撲救之多，但該仗失了一球，今次則沒有失波。

曼聯1：0熱刺／迪基亞今場表現出色，名宿舒米高也稱讚。（路透社）

按圖放大：隊友、名宿與網民齊頌迪基亞

+ 5 + 4 + 3

曼聯1：0熱刺／迪基亞銅牆鐵壁在前，哈利卡尼也無可奈何。（Getty Images）

舒米高：銅牆鐵壁 蘇斯克查：unbelievable

行家一出手，便知有沒有。曾效力曼聯的屈福特門將賓科士打在Twitter寫道：「我看到很多人在說，迪基亞的撲救全都是對正他的攻門（。）他知道在適當時候站在哪個位置，這是教不到的，請考慮這一點。」

身為傳奇級鋼門的前輩舒米高，同樣透過社交媒體表揚迪基亞的演出，稱他為「銅牆鐵壁」。

看守領隊蘇斯克查也大讚迪基亞「unbelievable」，「我曾經與不少優秀的門將合作過──這是己隊的傳統；他不斷在成長，值得成為今日的最佳球員。」

David De Gea made more saves in the 2nd half today than any goalkeeper in an entire Premier League game this season.



Here are all 11 saves:pic.twitter.com/WBkCPjlAl8 — David De Gea Facts (@DeGeaFacts) January 13, 2019

曼聯1：0熱刺／迪基亞獲選為今場最佳球員。（Getty Images）

曼聯1：0熱刺／迪基亞屢次用腳救波。（Getty Images）