【英超】曼聯射手盧卡古狀態回升　感激蘇斯克查全力幫助

盧卡古最近狀態回勇，英足總盃2：0對雷丁又有入球，已連續3戰有波入。 表現好轉，盧卡古感激看守領隊蘇斯克查的幫助，又期待可繼續跟他合作。

蘇斯克查上任後，25歲的盧卡古每次上陣都有波入，近3仗都有進賬，狀態大大提升。這名比利時球員談及蘇斯克查來到時的改變，直言對方知道自己的風格：「他教了我很多，譬如走位等等，蘇斯克查明顯知道我是什麼類型射手。我首次見到他時，他已全面分析我的踢法，這令我很驚訝。」盧卡古今季為曼聯在各項比賽，至今上陣25次有9球進賬。

盧卡古近期狀態回升，感謝蘇斯克查的幫助。（Getty Images）

盧卡古在蘇帥麾下每每上陣皆有波入。（Getty Images）

「全隊都很喜歡他的風格」

「他幫了我很多，很期待繼續跟他合作。過去數周都大有得着，現時我只想專注於每日找到進步的地方，他在門前冷靜無比，這亦是我很喜歡他的原因。」盧卡古口中不乏讚美之詞：「我很高興他不停地跟我溝通，他的踢法亦是我喜歡的那種，其他隊友也是。」

盧卡古指首日就得到蘇帥全面分析，為他熟識自己踢法感到驚訝。（Getty Images）

盧卡古希望繼續與蘇斯克查合作。（Getty Images）

曼聯戰績大有改善，盧卡古指球隊爭勝心高昂：「我們現在很享受足球，他想我們贏，我們都想繼續贏下去。」

蘇斯克查在聖誕節前上任，追平曼聯傳奇主帥畢士比爵士（Sir Matt Busby）在1946/47球季創下、就任後首5戰全勝的紀錄，周一凌晨英超作客熱刺，將會是他首次對Big 6球隊，到底他能否打破Sir Matt封塵73年紀錄寫下6連勝？