【J League】托利斯宣布續約鳥栖砂岩　再度來港不是夢？

「西班牙金童」費蘭度托利斯在去年夏天登陸J League日職聯，效力鳥栖砂岩，他加盟後協助球隊成功護級。鳥栖砂岩在官方網站中宣布，該名前西班牙國家隊成員將於2019年球季續效鳥栖砂岩。

費蘭度托利斯（Fernando Torres）在去年7月離開母會馬德里體育會，轉戰日職聯，加盟當時陷降班區域的鳥栖砂岩。托利斯在上季僅為鳥栖砂岩於半季間，上陣17場聯賽，攻入3球及2個助攻，協助球隊護級。

費蘭度托利斯在上季離開馬體會後，去年夏天轉投鳥栖砂岩。（視覺中國）

費蘭度托利斯加盟鳥栖砂岩後，使該支九州球隊聲名大噪，不少球迷亦特意前往日本「朝聖」，一睹該名前世界盃冠軍隊成員的風采。昨天身穿9號球衣的托利斯，宣布將在2019年球季繼續留效鳥栖砂岩。

費托在上季上陣半季聯賽，亦貢獻3個入球及2個助攻，助球隊脫離降班區域。（視覺中國）

鳥栖砂岩在官方網站宣布與托利斯續約的消息，「費托」亦透過球會網站表達期待新球季的來臨，「新球季的挑戰即將開始，我非常期待披起球衣在場上作賽。同時，我亦期望球迷繼續支持球隊，『Todos juntos somos más fuertes!』，這句西班牙文的意思是團結一致便會使我們更強大。」

鳥栖砂岩於官方網站中公布托利斯續約的消息，「王子」亦表達十分期待出戰新球季。（Twitter截圖）

鳥栖砂岩將在2月來港出戰豬年賀歲盃，與奧克蘭城及山東魯能，一同來港獻技。費蘭度托利斯與鳥栖砂岩續約一季，增添他重臨香港的機會，有望自2007及2011年後再度來港。