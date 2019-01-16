【劍擊】江旻憓歷史性奪世界盃冠軍　教練Tavi：有潛質成世界第一

香港女子重劍代表江旻憓（Vivian），早前在世界盃古巴站賽事奪得女子重劍冠軍，世界排名亦一躍至第三位，連續創下香港劍擊歷史。 Vivian今日（16日）偕教練及隊友回港，她謙虛地稱，自己變得比膝傷前更強，全賴身邊所有人支持，又笑言自己仍需增添「霸氣」。

江旻憓在2019年迎來好開始，今日甫回港即開心得笑不攏嘴，她坦言分別拿過兩次亞軍及季軍，「總會想，為什麼拿不到冠軍？冠軍真的很不一樣！比賽當日我的狀態很好，我很專心去拿冠軍，若拿不到，真的會太失望；飛了那麼遠去，很想做好一點，感謝教練在公眾假期也陪我作針對性訓練。」

不過她亦強調，不能因一次世界盃冠軍而自滿，「劍擊很視乎比賽當日的狀態，排名100多也能拿冠軍，不會一次第一就覺得自己去到那水平。」但她亦認為，這次冠軍令她更有自信、更有她心目中世界強手的「霸氣」。

江旻憓歷史性奪世界盃冠軍，她表示這個冠軍令她更有自信。（高詩琦攝）

江旻憓早前在世界盃古巴站決賽擊敗法國劍手，首次於世界盃奪金。（FIE；資料圖片）

要練得更好 配上世界第三之名

Vivian在女子重劍的世界排名同時升上第三，但她坦言自己仍有所不足：「上到第三，有點不真實，因為前後的劍手都是我的偶像、是大明星，我覺得自己仍不及她們，要練得更好才更配。」

教練Tavi直言，愛徒要獲得個人奧運資格應無問題，又指她具備成為世界第一的潛質，「一步一步來吧，她當然有潛質，但賽季共有8站世界盃，還有亞錦賽和世錦賽，她跟世界前兩名的劍手差距其實不大，排名第一的劍手是世界冠軍，但Vivian有能力去到那水平，不過這不是我們的目標，每個比賽都做得最好就可以了。」

升上世界排名第三，江旻憓自言有點不真實，表示要練得更好令自己匹配高排名。（FIE；資料圖片）

克服膝傷變得更強 感謝身邊人無間支持

2017年，江旻憓曾因左膝十字韌帶斷裂而休戰，因而錯過世界大學生運動會。克服傷患後今年得以有個好開始，Tavi大讚她擁有強大意志力：「她接受手術後，腿變得更強壯了，而她的意志本身已很強，身體也變得更強。一般而言，接受這手術後要半年才能如常行動，但她在3個月後已參加了世界盃。」

Vivian笑言手術後第二個比賽，就是在古巴獲得季軍，今次再到古巴即奪冠，認為是福地；她對於自己可走出傷患，歸功於身邊人的支持：「有人對我說，（手術後）膝蓋不會及得上之前的原裝。但我見到自己每天都進步，而且我很相信身邊的人，他們都對我說一定會復原，所以我也覺得可以。」

江旻憓教練Tavi認為愛徒具備成為世界第一的潛質。（高詩琦攝）

江旻憓下周將要前往多哈出戰格蘭披治賽，稍後再戰世界盃巴塞隆拿站，她表示要拿出「亞運時的心態」：「記住那種很專心比賽的感覺。」

劍擊的奧運資格積分將由4月開始計算，Vivian希望除個人資格，亦能獲得團體賽資格：「時間尚早，我們一直在進步，跟世界最強的也不是差太遠，但團體跟個人不同，牽涉更多排位戰術，我們仍在學習。」

Tavi則希望中國及韓國能以世界前4位取得資格，讓香港有望以亞洲區首名取得奧運資格。

江旻憓凱旋回港圖輯