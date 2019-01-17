【澳網】錦織圭遭「發球機器」轟59球Aces　連續兩圈苦戰五盤僅勝

日本頭號男子網球手錦織圭在澳洲網球公開賽次圈賽事中，面對克羅地亞老將卡洛域（Ivo Karlovic），苦戰接近4小時，戰至最後一盤「搶十」的Tie-Break中，僅勝對手晉級，連續兩仗打足五盤下，苦戰晉級。

8號種子錦織圭在上仗與外圍賽晉級的球手邁薩赫特（Kamil Majchrzak），錦織圭先落後兩盤，該名29歲的日本球手幾經辛苦追回兩盤，邁薩赫特在最後一盤因傷未能完賽，錦織圭苦戰晉級。

錦織圭在次圈與克羅地亞老將，年屆39歲的「發球機器」卡洛域交手，二人上一次於2016年美網中交手，當時該名8號種子直落三盤擊敗對手晉級。

39歲的卡洛域以極具力量的發球見稱，今仗更轟出59個Aces。（路透社）

澳網第4日部分焦點賽果（按圖放大）

+ 3 + 2

身高達6呎11吋的卡洛域，一直以超強發球見稱，今仗全場轟出59個Aces，比錦織圭多出50次。錦織圭先在首盤打破卡洛域發球局，先取一盤6：3。二人在第2盤未有太多機會打破對手發球局，戰至Tie-Break，錦織圭以細分8：6僅勝，盤數領先至2：0。

面達身高達6呎11吋的卡洛域，錦織圭隨即變成「小矮人」。（路透社）

年屆39歲的卡洛域體力仍然未有太大影響，在第3及第4盤中，把握唯一破發分，同樣在重要關頭破發，連取兩盤7：5，扳成2：2平手。錦織圭在發球局一度落後0：40，只要卡洛域再贏一局便領先5：4，大有機會擊敗該名8號種子。

不過，卡洛域打出3球無壓力失誤，使錦織圭一口氣連取5分，力保發球局。今年改制後，二人需要以10分的Tie-Break分出勝負，錦織圭細分10：7再取一盤，力戰3小48分鐘後驚險晉級。

錦織圭今仗面對卡洛域的強勁發球，亦顯得相當吃力。（路透社）

錦織圭連續兩圈戰足5盤，贏波後他亦見疲憊不堪。（路透社）

錦織圭連續兩場打足五盤晉級，對體力必定有影響，他在兩圈賽事中已經超過6個半小時。他坦言今仗是一場硬仗，並指卡洛域十分接近勝利，但他盡力保住發球局，非常高興可以晉級下圈，「今仗是一場十分困難的賽事，卡洛域一度有大好機會，我亦不清楚我如何保住3個破發分。他在第3盤後，發球變得更多變化，我只能盡力做好自己的發球局，我十分高興能夠晉級。」錦織圭下圈將與葡萄牙的蘇沙（Joao Sousa）爭取16強席位。