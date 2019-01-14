【澳網】梅利負傷力戰5盤不敵艾吉　拿度復出輕取主場球手

2019年度首項大滿貫，澳洲網球公開賽在今日（1月14日）正式開打。首日賽事焦點當然是英國球手梅利，該名英國球手在澳網開鑼前宣布，因傷將於今年內高掛球拍，更稱澳網或許是生涯中最後一戰。 梅利在首圈碰撼22號種子，西班牙的艾吉（Roberto Bautista Agut），帶傷上陣的他在落後兩盤的情況下，一度追到2：2，可惜這名英國球星未能乘勢扭轉乾坤，最後以盤數2：3出局。

梅利在早前的記者會首度透露在今年掛拍的念頭，因為他深受右臀傷患影響，更指在場上作賽時，傷患仍然隱隱作痛，相當影響在場上的發揮。他直指於戰畢溫網後退役是最理想，但他不清楚可否堅持至今年中，所以澳網或是最後一戰。

不少球迷亦入場支持梅利。（路透社）

梅利雖然飽受傷患困擾，但他在今仗依然奮戰。（路透社）

不少在場的球迷亦支持梅利，他在現場的打氣聲中奮力作賽。梅利在首盤與艾吉拉成均勢，即使梅利在傷在身，移動亦明顯較慢，但他在場上不減「拼命三郎」的打法，使盡全力移動救回對手的擊球，艾吉亦以多板來回球才可取分。梅利在首盤亦有機會破發，但未能把握，其後隨即被艾吉打破發球局，以4：6先輸一盤。

梅利哥哥（左）和媽媽（右）亦有入場為梅利打氣。（路透社）

梅利多次被艾吉左右移動，但他亦相當盡力嘗試救球。（路透社）

梅利在次盤開始未能招架艾吉強勁的擊球，移動時亦顯得相當吃力，但梅利也奮力作賽。在第2盤開局時，梅利再度未能打破艾吉發球局後，再一次在發球局失守，再輸一盤4：6。

艾吉把握數次破發機會，成為勝負關鍵。（路透社）

梅利依然一貫拼命三郎打法，但顯得十分吃力。（路透社）

梅利在第三盤即使再度被破發，但他終於能夠把握首個破發分，扳成2：2平手，其後更以一局「Love Game」保發，全場球迷為之若狂。梅利在關鍵的第10局曾經有「Set Point」，但艾吉頂着壓力，力保發球局。二人戰至Tie-Break分勝負，結果細分贏7：5，追成總盤數1：2。

搶回一盤的梅利，第四盤大打身價波，更主動上網搶攻，但同時亦見他每每去盡救波之後，都會顯得步履蹣跚，明顯是拼盡每一分力去作賽。二人你來我往，沒有給對方破發機會，需要「搶七」分勝負。梅利在搶七戰再次打出超水準，細分7：4再取一盤，把比賽拉到第5盤。

梅利在第3盤終於打破對手發球局，與艾吉以「搶7」分勝負。（路透社）

兩人互不相讓的情況不再出現在第五盤，艾吉很快就打破梅利發球局，比賽的形勢再起變化。本來憑韌力挽回劣勢的梅利，未能即時還以顏色，再次被艾吉破發。落後3局的梅利無力回天，最終以盤數2：3出局。

這場第一圈賽事全場滿座，所有觀眾期待最後一次在澳網賽場一睹這位英國巨星風采。賽後訪問一刻，梅利直言「我真的沒有什麼其他要講了。或許我會再跟你們見面，我將會用盡一切方法去嘗試能否再來一次。要再來這裏，我必須進行一次重大手術，為此我會盡我所有力量去嘗試。多謝。」

梅利以一股拼勁力戰到底。（Getty Images）

男單2號種子拿度（Rafael Nadal）於去年美網後，首度出戰正式賽事，迎戰主場的外卡球手德禾夫（James Duckworth）。二人的世界排名相距甚遠，德禾夫全場錄得40次非受壓失誤，成為今仗的勝負分野，使拿度6度打破發球局，結果直落3盤，以6：4﹑6：3及7：5擊敗對手，次圈將與另一位澳洲球手艾丹（Matthew Ebden）交手。

事隔多月重返賽場，拿度對首場取得勝仗感到滿意，但需時拾回狀態，「數月後重返賽場當然不太得心應手，但我相信自己每日也在進步，所以今場勝仗相當重要。我在今仗的第一發球發揮不錯，使我有不少得分的好機會。」

澳網首日焦點賽果（按圖放大）