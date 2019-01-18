【亞洲盃】越南以較佳公平競技分壓黎巴嫩　補時階段入球亂局

隨今屆亞洲盃分組賽完成，除了6個小組的首﹑次兩名直接晉級外，還有4支最佳小組第3名出線，每個入球，甚至黃﹑紅牌亦影響球隊晉級的機會。 E組的黎巴嫩在最後一輪大破朝鮮4：1，但卻因公平競技分不敵越南，緣盡16強，與首度打入亞洲盃淘汰賽僅差一步。

昨晚（1月17日）上演的亞洲盃E組及F組的最後一輪賽事，兩組的小組首﹑次名以6分提早鎖定出線席位。在最後兩組賽事前，除了A組巴林取得4分篤定出線外，只要任何一隊全取3分，在數字上亦有出線的機會。

亞洲盃A-D組4支第3位球隊（按圖放大）

率先舉行的F組，阿曼與土庫曼同樣未打開勝利之門，兩軍在上半場打成1：1平手，而阿曼在最後階段於84及93分鐘連入兩球，3：1擊敗土庫曼外，更以得失球差力壓越南，確保晉級16強的資格，史上首度躋身亞洲盃16強。

阿曼在下半場尾段連入兩球，以3：1擊敗土庫曼，以其中一支最佳第3名隊伍，首度晉級16強。（視覺中國）

其後上演E組賽事，由今屆表現令人失望的朝鮮戰黎巴嫩。朝鮮在9分由朴光龍先開紀錄，攻入朝鮮今屆今個入球。不過，黎巴嫩其後愈戰愈勇，先在27分鐘由效力瑞典聯賽的Felix Michel扳成平手。在下半場20分鐘憑Hilal El-Helwe的入球再下一城，然後在80分鐘及補時8分鐘攻入兩球，以4：1大破朝鮮，贏得亞洲盃決賽周參賽首場勝仗，燃起黎巴嫩的出線希望。

黎巴嫩在同樣在尾段攻入兩球，4：1破朝鮮，但與阿曼的命途各異，以公平競技分不敵越南，黯然出局。（視覺中國）

現場的黎巴嫩球迷看見球隊於亞洲盃決賽周贏得首場賽事，欣喜若狂。（視覺中國）

黎巴嫩與越南在3戰同得3分，以相同的4個入球及5個失球，未能由數據分出線席位誰屬。在一切數據相同後，晉級資格將落在公平競技分上。越南和黎巴嫩在3仗亦未有取得紅牌，而越南獲5張黃牌，黎巴嫩則取得7張，比越南多出兩張。越南以較佳的公平競技分，力壓黎巴嫩取得最後一席，驚險出線16強，2007年後首度打入淘汰賽階段。

越南以較佳的公平競技分力壓黎巴嫩，繼2007年後首次打入淘汰賽。（視覺中國）

亞洲盃的16強塵埃落定，淘汰賽將於1月20日起舉行。兩支東亞勁旅日本及韓國將分別鬥西亞球隊，韓國與巴林爭奪8強席位；日本則硬撼沙特阿拉伯爭出線。