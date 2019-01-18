【桌球大師賽】丁俊暉犯規自首贏掌聲　險挫比素晉4強鬥奧蘇利雲

犯規理應接受懲罰，但如果這次犯規只有天知、地知、自己知，連裁判都看不到，對手也不知道，你會怎樣做？丁俊暉選擇自首。 在昨日舉行的桌球大師賽8強，中國球手丁俊暉與比利時的比素激戰，在第7局，丁俊暉瞄準試位時不慎碰到白波，在全場都沒有為意之時，他逕自回座位，贏得掌聲，被傳媒盛讚有體育精神。 丁俊暉這場贏得相當險，在第9局更犯了「3 Miss Rule」，連續3次打不中紅波，被直接判這局輸波，但他之後連贏兩局，以6：5險勝對手，自2011年後再入大師賽4強，會硬撼「火箭」奧蘇利雲。

當地時間昨日（1月17日）的桌球大師賽8強，丁俊暉鬥比素（Luca Brecel）形勢緊湊，比素首局先贏104：12，但丁俊暉馬上以「century break」回應，一棒打出125度贏125：0。雙方梅花間竹地贏波，比素領先，丁俊暉扳平，戰至第6局後，打成3：3平手。

比素今場大部分時間局數領先，但拋不開「小丁」，結果一局之差落敗。（視覺中國）

在7局出現有趣一幕，丁俊暉瞄準遠枱紅波，在白波前試位，但突然間，他站直起來，走向座位。丁俊暉在試位時，球桿不慎輕微碰到白波，所以犯規。在丁俊暉身後的裁判一臉茫然，直至「小丁」回頭交代，他才恍然大悟。現場觀眾都為丁俊暉的行為鼓掌。中外媒體賽後紛紛讚賞丁俊暉，其中《Eurosport UK》表示丁俊暉有體育精神，中國的《新浪》則讚他是紳士。

丁俊暉在第7局犯規，雖然裁判看來未發覺，但他自行返回座位。（視覺中國）

丁俊暉被讚有體育精神一刻：

+ 4 + 3 + 2

丁俊暉「自動投案」後，以14：79輸掉第7局，又再次落後。不過，他在第8局再次打出「一棒破百」的105度，以110：4擊敗比素，追成4：4平手。然而，在第9局又有特別事情發生，在比素領先細分35：0時，丁俊暉想利用枱邊反彈打紅波，但第一次失敗，白波完全觸不到紅波，對方得4分，第二次又失敗，比素再添4分。雖然被裁判接連警告，但在第三次機會，丁俊暉再打不到紅波，不但比素又多4分，丁俊暉更直接被判此局輸波，輸0：47。

丁俊暉在第9局犯了「3 Miss Rule」被判這局輸波，但他之後連贏兩局反勝。（視覺中國）

丁俊暉犯「3 Miss Rule」逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

比素領先5：4，贏多局就可出線，但丁俊暉在第10局回勇，以89：0追平局數5：5，到決勝局，這名中國球手乘勝追擊，一棒打出65度，贏71：27，艱辛地以6：5淘汰比素，自2011年後再入大師賽4強，他會與「火箭」奧蘇利雲爭入決賽。

比素最後連失兩局，輸4：5出局。（視覺中國）