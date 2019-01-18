【澳網】舒拉寶娃力戰近2個半小時　勇挫衛冕禾絲妮雅琪晉級

澳洲網球公開賽女單第3圈的重頭大戰，由兩名前澳網冠軍舒拉寶娃硬撼衛冕禾絲妮雅琪，爭奪出線席位。二人在今仗合演相當高質素的攻防戰，結果舒拉寶娃以盤數2：1力克禾絲妮雅琪，躋身第4圈。

被列3號種子的禾絲妮雅琪與30號種子舒拉寶娃的打法大相逕庭，「丹麥甜心」打法韌力十足，在場上不斷跑動回擊，使對手十分難取得致勝分。相反，舒拉寶娃則以強力的底線抽擊為主，二人碰頭將會是一仗「攻防戰」。

兩位「前一姐」多年間交手10次，俄羅斯的舒拉寶娃（Maria Sharapova）稍稍佔優，贏得其中6次。二人對上一次對決於2015年的馬德里賽，當時舒拉寶娃力戰3盤擊敗禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。事隔3年多，二人再度交手，上演「美女之戰」。

兩位「前一姐」在第3圈碰頭，成今輪的矚目大戰。（視覺中國）

3號種子禾絲妮雅琪即使她韌力十足，但未能以高質素回球牽制舒拉寶娃致敗。（視覺中國）

3號種子禾絲妮雅琪在開賽的首個發球局，舒拉寶娃便力逼「丹麥甜心」面對3個破發分，幾經辛苦保住發球局。不過，舒拉寶娃的打法出現不少失誤，在自己發球局不慎打出3個非受壓失誤及發球雙錯誤，該名丹麥球手先打破對方發球局。禾絲妮雅琪未能保持優勢，兩度被舒拉寶娃破發，「丹麥甜心」先以4：6落後一盤。

舒拉寶娃今仗錄得46次非受壓失誤，其中在第二盤打出19次，被對手扳和。（視覺中國）

舒拉寶娃再度擊敗「丹麥甜心」，一手毀滅她的衛冕夢。（視覺中國）

舒拉寶娃在次盤的失誤數字大幅提高，雖然12次「Winner」直接得分，仍無法彌補19次的非受壓失誤及4次發球雙錯誤，兩度被禾絲妮雅琪把握機會，以6：4奪回一盤，扳成平手。二人在最後一盤一度打成3：3平手，該名31歲的俄羅斯球手終於找到破發機會，終於再次使禾絲妮雅琪的發球局失守，其後她連取2局，再贏一盤6：3，力戰2小時24分鐘淘汰3號種子。

舒拉寶娃今仗的擊球極具威脅，多板大斜線得手，使禾琪欲救無從。（視覺中國）

舒拉寶娃今仗以強勁的擊球壓制禾絲妮雅琪，成為今仗的勝負關鍵。（路透社）

舒拉寶娃在今仗雖然有46次非受壓失誤，但她以極具力量的擊球，多球強勁的斜線擊球，使她製造不少空位，全場打出37球致勝球。該名俄羅斯「前一姐」突破去年第3圈的成績，在下一圈將與主場球手巴迪（Ashleigh Barty）爭奪出線資格，力圖重溫11年前奪冠的美夢。

舒拉寶娃曾在2008年於澳網中封后。（Getty Images）