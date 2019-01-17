【澳網】細威輕鬆K.O.寶莎　下輪惡鬥更年輕烏克蘭美少女

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37歲的莎蓮娜威廉絲威力依然，繼續朝着大滿貫史上最多錦標女球手之路邁進。

繼首圈49分鐘輕鬆擊敗對手後，次圈面對年輕13年的寶莎，未受太大考驗之下直落兩盤6：2晉級。

莎蓮娜威廉絲現時世界排名16，歷來7度揚威澳網女單，最近一次為2017年。世界排名79的寶莎（Eugenie Bouchard）首圈擊敗彭帥，歷來在澳網最佳成績是2014年，當時4強不敵中國的李娜。近3年她都未能打入第4圈。

WTA女單錦標是72比1，計往績無得比。然而今場比賽「加拿大美少女」寶莎給予「細威」一定壓力，賽後莎蓮娜直言：「這不是場容易的比賽，Genie曾打入溫布頓決賽和大滿貫四強，所以我知道今場必須一開始便盡全力作戰。」

澳網：加拿大美少女寶莎已全力作戰，奈何實在敵不過莎蓮娜強勁的擊球威力。（Getty Images）

澳網：向追平24次大滿貫紀錄邁進的莎蓮娜，自言每天能陪伴女兒對她而言更加重要。（Getty Images）

細威有女萬事足

「自去年開始我沒有參加太多比賽，但狀態還可以。我把部分時間花在女兒身上，那對我而言才是最重要的。」莎蓮娜滿足地說，「我基本上每天跟女兒在一起，感覺真好。別人告訴我孩子們長大得很快，所以我希望多陪伴她，能夠做到這點令我很快樂，對我來說極具意義。」

寶莎奮力作戰不敵細威

向最偉大冠軍之路邁進

莎蓮娜曾23次高舉大滿貫錦標，只差一次便可追平澳洲名宿瑪格麗特寇特（Margaret Court）的24次紀錄。

然而身處上線的她，要不斷面對年輕對手的挑戰。下一圈她的對手，正是年僅18歲、剛在去年10月稱霸香港網球公開賽的烏克蘭美少女恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）。

澳網：恩絲杜絲卡在次圈擊敗23號種子娜華露（Carla Suarez Navarro）。（美聯社）

力量強勁的恩絲杜絲卡，在次圈擊敗23號種子娜華露（Carla Suarez Navarro）。細威面對這位年輕近廿年的對手，相信會是一場精彩惡鬥。

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