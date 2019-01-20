【英超】曼聯挫白禮頓錄7連勝　拉舒福特靚波賀150戰　普巴入12碼

魔性澎湃！曼聯21歲射手拉舒福特（Marcus Rashford）周六（1月19日）英超第150次為紅魔披甲上陣，以一記盡展個人技術的窄角度入球留下紀念，更助球隊主場以2：1擊敗白禮頓，報回首循環一敗之仇。

自從名宿蘇斯克查上任成為看守領隊起，曼聯英超5戰全勝，足總盃亦贏波，全部賽事合計維持100%勝率；季初在摩連奴帶領下作客意外輸白禮頓2：3的紅魔，今仗主場強勢出戰，前線續以安東尼馬迪爾、連格與拉舒福特組成三叉戟迎擊「海鷗」。

賽前舉行儀式向傳奇領隊畢樹比爵士致敬。（路透社）

拉舒福特第150次為曼聯上陣。（Getty Images）

普巴12碼開紀錄 福仔靚波擴大比數

開賽初段，曼聯已製造多次攻勢，其中拉舒福特個人亦有多個埋門機會，但無功而還。紅魔27分鐘終於打開紀錄，保羅普巴在禁區內博得對手侵犯，並親自操刀主射12碼，一射中鵠。

近仗腳風大順的拉舒福特，個人今場第150次為球隊上陣，延續強勢，再取得入球。42分鐘，福仔禁區邊接應達洛治助攻，在白禮頓守衛重重包圍下仍能以窄角度起腳，一射破網，曼聯領先至2：0。

普巴上半場為曼聯博得12碼。（路透社）

普巴射入12碼，為曼聯打開紀錄。（路透社）

拉舒福特為曼聯射成2：0。（Getty Images）

下半場仍以主隊曼聯佔優，惟連格與馬迪爾先後起腳都未能命中目標。72分鐘，戴夫保柏斬入禁區，站在適當位置的柏斯高哥斯心口一控後起腳，近門射破迪基亞十指關，為白禮頓追成1：2。

意外追回一球的白禮頓無以為繼，未能再次攻破由西班牙鋼門迪基亞把守的大門，最終維持相同比數完場，曼聯2：1贏波，全取3分，蘇斯克查領軍7戰全勝。

蘇斯克查帶領曼聯取得7連勝。（路透社）