【英超】利物浦4：3反勝水晶宮　沙拿文尼合力救世：心理質素強大

英超榜首利物浦周六（1月19）主場與上月曾爆冷贏曼城的「強隊殺手」水晶宮交鋒，半場落後下靠穆罕默德沙拿下半場梅開二度，加上沙迪奧文尼補時奠勝，以4：3驚險反勝，全取3分續保榜首優勢。

利物浦今場迎戰水晶宮，正選陣容作出3個調動，賽前宣布續長約的阿歷山大阿諾特與中場韋拿杜姆休戰，沙基利則退居後備，占士米拿、拿比基達與養傷一個月的祖爾麥迪比正選披甲。

安祖斯唐辛射破艾利臣十指關，水晶宮意外領先利物浦。（路透社）

紅軍先失守 下半場頭8分鐘入兩球反先

紅軍擁有主場之利，但先開紀錄的是客隊；安祖斯唐辛34分鐘接應韋費特沙夏助攻，為水晶宮射成1：0。不過，下半場剛展開，紅軍就靠沙拿扳成平手。53分鐘，法明奴接應拿比基達傳送入波，反先2：1。

法明奴為利物浦反先2：1。（路透社）

雖然中堅湯堅斯65分鐘頭槌破網，為水晶宮扳平，但門將史柏巴尼之後犯下嚴重錯誤，令球隊再度落後。75分鐘，占士米拿接應隊友傳送後右路出波，史柏巴尼竟將皮球拍向龍門口，於是沙拿衝前補一腳，利物浦領先3：2。

水晶宮門將史巴朗尼犯錯「送大禮」，沙拿門前補一腳將皮球送入網。（路透社）

湯堅斯頭槌一度為水晶宮扳成2：2平手。（路透社）

尾段以寡敵眾 文尼奠定勝局

占士米拿89分鐘侵犯韋費特沙夏，領下個人今場第二面黃牌，被逐離場；不過，利物浦未有因少踢一人而落下風，補時3分鐘更由安德魯羅拔臣助攻文尼建功，拉開至4：2，奠定勝局。

麥斯美亞補時5分鐘射地波入網，惟水晶宮無力回天，以3：4飲恨而回。

全場總共錄得19次埋門、控球率達七成的紅軍，驚險反敗為勝，賽後以60分續排榜首，維持7分領先優勢，以53分排次席的曼城周日才登場對哈特斯菲。

麥斯美亞臨完場前入波，惜未能助水晶宮搶回一分。（路透社）

高普讚沙拿世界級

個人梅開二度帶領紅軍反敗為勝的沙拿，今季聯賽已累積攻入16球，他賽後受訪時表示：「最重要的是戰果──失3球很難接受，但我們要接受。我們（半場休息時）傾談過，大家需要強大的心理質素；這是艱難的時刻，我們要堅強。我們今日踢得很出色，值得贏波。」

大讚沙拿「世界級」之外，領隊高普還稱：「己隊現在有60分，真瘋狂！我十分自豪。」

沙拿個人入兩球，助高普帶領的利物浦驚險贏波。（路透社）